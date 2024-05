Home Articoli Consigli acquisto Recensioni Cosori doppio cestello: friggitrice ad aria versatile e potente, la nostra recensione Cosori doppio cestello: friggitrice ad aria versatile e potente, la nostra recensione Maurizio

Cosori, marchio di proprietà della Vesync, azienda fondata negli Stati Uniti e disponibili in 43 paesi, è rinomato per la produzione di elettrodomestici da cucina innovativi e di alta qualità. Tra i suoi prodotti di punta spicca la friggitrice ad aria con doppio cestello. Grazie a tecnologie all’avanguardia e a un design funzionale, Cosori si è guadagnata una reputazione solida nel mercato globale degli elettrodomestici, distinguendosi per l’affidabilità e l’efficienza dei suoi prodotti.

La friggitrice Cosori a doppio cestello (CAF-R901), in particolare, incarna l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e la praticità in cucina, offrendo un’alternativa sana e versatile alla frittura tradizionale. Inoltre è un prodotto privo di BPA e PFOA. Ma quali sono i pro e i contro di questa innovativa friggitrice ad aria? E soprattutto, cosa va messo e cosa non va messo nella friggitrice ad aria?

I vantaggi di una friggitrice ad aria sono molteplici: permette di cucinare cibi croccanti con pochissimo olio, riducendo così l’apporto calorico e il contenuto di grassi. È versatile e può essere utilizzata per una vasta gamma di alimenti, dalle classiche patatine e pollo, fino a verdure e dessert. Inoltre, la friggitrice ad aria Cosori con doppio cestello (con un’ottima capacità totale di 8,5L) offre il vantaggio di poter cuocere due piatti contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso in cucina.

Tuttavia, ci sono anche alcuni contro da considerare. La friggitrice ad aria può occupare molto spazio sul piano della cucina ed è necessario imparare a regolare tempi e temperature per ottenere i migliori risultati. Inoltre, alcune persone potrebbero trovare limitante la capacità del cestello, specialmente quando si preparano pasti per famiglie molto numerose. Ma questo “difetto” vale per tutte le friggitrici ad aria.

Per quanto riguarda cosa va messo nella friggitrice ad aria, è possibile cucinare una vasta gamma di alimenti. Patatine, pollo, pesce, verdure, e persino dolci come i muffin sono ideali per essere preparati con questo elettrodomestico. È importante tagliare gli alimenti in pezzi di dimensioni uniformi per garantire una cottura omogenea. In linea generale si dice che “tutto quello che può andare in forno, può andare nella friggitrice ad aria”.

Non tutto però è adatto a questo tipo di cottura. Gli alimenti con pastelle liquide, come i fritti tradizionali, potrebbero non raggiungere la consistenza desiderata. Anche alcuni cibi ricchi di grassi, come certi formaggi, possono sciogliersi troppo rapidamente, causando schizzi e rendendo difficile la pulizia. Evitare, inoltre, di cuocere piatti che richiedono lunghe cotture umide, come stufati o zuppe, che non trarrebbero beneficio dal metodo di cottura ad aria.

Cosa è incluso con la friggitrice Cosori Dual Basket

Nella confezione della Cosori Dual Basket Chef Edition CAF-R901 sono inclusi diversi elementi che ne arricchiscono la funzionalità e versatilità. Oltre alla friggitrice stessa, trovano posto un manuale di istruzioni dettagliato e una guida rapida per un utilizzo immediato e senza complicazioni.

La presenza di una rastrelliera per la cottura e un cestello di cottura in metallo, progettato per la cottura a doppia altezza, permette di sperimentare con numerose ricette e tecniche di preparazione. Inoltre, la dotazione si completa con cinque spiedini in metallo, inclusi nella versione Chef Edition, che ampliano ulteriormente le possibilità culinarie, consentendo di preparare spiedini di carne, pesce o verdure in modo semplice e veloce.

Nonostante l’assenza di un ricettario nella confezione, gli utenti possono contare sull’app VeSync, disponibile sia per dispositivi Android (scaricabile dal PlayStore) che per dispositivi Apple (disponibile sull’Appstore). Questa applicazione offre una vasta gamma di ricette, pensate appositamente per sfruttare al meglio le potenzialità della friggitrice ad aria Cosori. L’app VeSync rende nel complesso l’esperienza d’uso ancora più comoda e personalizzata. In questo modo, anche senza un ricettario cartaceo, è possibile esplorare nuove preparazioni e ottenere risultati perfetti con facilità.

Le principali funzioni della Cosori doppio cestello

I 6 programmi di cottura della Cosori Dual Basket sono:

Air Fry : consente di cuocere gli alimenti utilizzando l’aria calda, circolata ad alta velocità.

: consente di cuocere gli alimenti utilizzando l’aria calda, circolata ad alta velocità. Roast : progettata per arrostire gli alimenti, simile al metodo tradizionale del forno. Utilizza aria calda che circola intorno al cibo per garantire una cottura uniforme.

: progettata per arrostire gli alimenti, simile al metodo tradizionale del forno. Utilizza aria calda che circola intorno al cibo per garantire una cottura uniforme. Rehat : funzione progettata per riscaldare gli alimenti già cotti in modo rapido e uniforme.

: funzione progettata per riscaldare gli alimenti già cotti in modo rapido e uniforme. Bake : funzione che serve per cucinare dolci da forno, permettendo di cuocere torte, pane, muffin, biscotti e altre preparazioni da forno.

: funzione che serve per cucinare dolci da forno, permettendo di cuocere torte, pane, muffin, biscotti e altre preparazioni da forno. Grill : utile per grigliare gli alimenti, offrendo un effetto simile a quello di una griglia tradizionale.

: utile per grigliare gli alimenti, offrendo un effetto simile a quello di una griglia tradizionale. Dry: progettata per essiccare gli alimenti, rimuovendo l’umidità. Questa funzione è ideale per preparare frutta secca, verdure essiccate, erbe aromatiche, carne secca (jerky) e altri snack disidratati.

Oltre alle funzioni di cottura, la friggitrice ha 4 funzioni di supporto molto utili:

Pre-heat: serve a preriscaldare l’apparecchio prima di iniziare la cottura. Il tempo è impostato automaticamente su 3 minuti per cestello. Questo significa che se vengono usati entrambi i cestelli, il tempo di pre-riscaldamento sarà di 6 minuti.

serve a preriscaldare l’apparecchio prima di iniziare la cottura. Il tempo è impostato automaticamente su 3 minuti per cestello. Questo significa che se vengono usati entrambi i cestelli, il tempo di pre-riscaldamento sarà di 6 minuti. Shake : questa funzione avvisa quando gli alimenti devono essere mescolati (shakerare). Questa funzione è particolarmente utile quando si cucinano cibi come patatine fritte, ali di pollo, verdure o altri piccoli pezzi che beneficiano di un’esposizione uniforme all’aria calda per ottenere una croccantezza ottimale su tutti i lati.

: questa funzione avvisa quando gli alimenti devono essere mescolati (shakerare). Questa funzione è particolarmente utile quando si cucinano cibi come patatine fritte, ali di pollo, verdure o altri piccoli pezzi che beneficiano di un’esposizione uniforme all’aria calda per ottenere una croccantezza ottimale su tutti i lati. Sync Cook : questa funzione permette di cucinare su entrambi i cestelli usando la temperatura ed il tempo di cottura impostato sul cestello di sinistra. Utile se si deve cucinare due alimenti con gli stessi tempi e temperatura.

: questa funzione permette di cucinare su entrambi i cestelli usando la temperatura ed il tempo di cottura impostato sul cestello di sinistra. Utile se si deve cucinare due alimenti con gli stessi tempi e temperatura. Sync Finish: programma per sincronizzare il tempo di cottura di due diversi alimenti, in modo che siano pronti contemporaneamente. La funzione Sync Finish è particolarmente utile per preparare pasti completi in modo efficiente, evitando di dover monitorare e regolare manualmente i tempi di cottura di più pietanze.

Recensione Cosori doppio cestello, cosa ne pensiamo

La nuova friggitrice d’aria Cosori con doppio cestello da 8,5 litri si distingue per le molteplici modalità di cottura, consentendo di realizzare due preparazioni simultaneamente. Il doppio cestello rappresenta un notevole vantaggio per ottimizzare i tempi di cottura. Ecco un’analisi dettagliata dopo diverse settimane di utilizzo.

All’arrivo, la friggitrice si presenta in una confezione di grandi dimensioni che garantisce un’ottima protezione. All’interno, oltre ai due cestelli, si trovano le griglie singole per cotture standard, due griglie rialzate per carne e altri ingredienti e gli spiedini. La manualistica di base è inclusa, offrendo una guida utile per iniziare a utilizzare l’apparecchio. Sebbene manchi un ricettario fisico, come già anticipato, l’app Vsync, mette a disposizione un’ampia selezione di ricette. Se invece volete avere un ricettario fisico, su Amazon avete l’imbarazzo della scelta, vi basta cercare i migliori ricettari per le friggitrici ad aria.

Il design della friggitrice è semplice e minimalista, con tonalità di nero e grigio che si adattano facilmente a qualsiasi cucina. Nella parte superiore si trova un grande display touch, che consente di gestire le numerose funzionalità dell’apparecchio. Sono presenti sei modalità di cottura, la funzione di preriscaldamento, la funzione “Shake”, due temperature e due timer separati, uno per ciascun cestello. Le funzioni Sync Cook e Sync Finish permettono di coordinare le cotture in modo efficiente.

I cestelli, con una capacità di 4,25 litri ciascuno, sono realizzati in materiale antiaderente e possono essere lavati in lavastoviglie. Le dimensioni della friggitrice sono di 44 cm x 39 cm x 30 cm, rendendola più ingombrante rispetto ai modelli a cassetto singolo. Il motore, ereditato dal modello Turbo Blaze, è potente e gestito da una doppia turbina che consente di raggiungere temperature dai 35 ai 230 gradi. Questo permette non solo di cucinare, ma anche di disidratare, far lievitare o grigliare i cibi, offrendo una vasta gamma di preparazioni.

La friggitrice gestisce diverse velocità di aerazione interna, migliorando i tempi e le modalità di cottura. È adatta sia per un uso quotidiano che per preparazioni più complesse. Grazie al ricircolo dell’aria e alle temperature elevate, i tempi di cottura si riducono e si può cucinare con poco o senza olio, un vantaggio significativo per la salute.

Dopo settimane di utilizzo, la friggitrice Cosori si è dimostrata efficace nel garantire tempi di preparazione brevi e cotture uniformi e croccanti. Testata con diverse preparazioni, dal pane alle brioche, dalle verdure grigliate a carne e pesce, ha sempre fornito risultati di ottima qualità. La capacità complessiva di 8,5 litri dei due cestelli permette di cucinare grandi quantità di cibo o diverse preparazioni contemporaneamente.

Durante la prova della friggitrice d’aria Cosori, sono stati utilizzati i fogli carta forno rettangolare per friggitrice ad aria doppio cestello. Questi fogli si sono rivelati particolarmente comodi e funzionali, facilitando la pulizia dei cestelli e prevenendo che il cibo si attaccasse alle superfici antiaderenti. L’uso di questi accessori ha migliorato l’esperienza complessiva di cottura, permettendo di ottenere risultati ottimali con minor sforzo nella manutenzione e nella pulizia dell’apparecchio.

La friggitrice d’aria Cosori Dual Basket Chef Edition CAF-R901 è disponibile al prezzo di 219,99€. È possibile acquistarla comodamente su Amazon, dove spesso sono disponibili offerte e promozioni che permettono di risparmiare ulteriormente sull’acquisto.

