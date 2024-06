Home ECOVACS lancia 3 nuove famiglie di robot aspirapolvere: T30S, N20 e X5 ECOVACS lancia 3 nuove famiglie di robot aspirapolvere: T30S, N20 e X5 Maurizio

ECOVACS ROBOTICS ha annunciato oggi, 7 giugno 2024, il lancio di 3 nuove famiglie di robot aspirapolvere della linea DEEBOT: la famiglia T30S, la famiglia N20 e la famiglia X5. La T30S è costituita da robot aspirapolvere robusti ed efficienti. La famiglia X5 si contraddistingue per la sua forma a D, ideale per aderire in modo perfetto alle pareti e agli angoli della casa mentre la famiglia N20 è dotata della tecnologia TrueMapping 2.0, che permette al robot di navigare con precisione all’interno della casa per un’approfondita pulizia.

DEEBOT N20: l’innovazione sui robot alla portata di tutti

DEEBOT N20 si propone come la scelta ideale per i giovani dato il livello tecnologico e il rapporto qualità prezzo. La stazione Introduce la tecnologia di svuotamento PureCyclone, un sistema automatico senza sacchetto che mantiene costante il livello di aspirazione, facilitando notevolmente le operazioni di svuotamento. Questa tecnologia segna un avanzamento significativo per chi cerca le soluzioni più innovative per l’igiene domestica.

Il robot invece è equipaggiato con elementi all’avanguardia in termini di innovazione e funzionalità, il DEEBOT N20 trasforma radicalmente l’esperienza di pulizia. Grazie alla tecnologia anti-aggroviglio ZeroTangle, che integra una spazzola principale appositamente progettata, si previene l’accumulo di capelli tra le setole. L’uso di setole flessibili contribuisce inoltre a eliminare efficacemente l’elettricità statica e i capelli intrappolati nelle setole. Il sistema di pulizia a vibrazione OZMO Pro 2.0, dotato di funzione mopping, affronta con efficacia anche lo sporco più ostinato.

In aggiunta, il sistema di navigazione di precisione e le tecnologie di mappatura permettono ai robot di spostarsi su vari livelli di pavimento, evitando tappeti e ostacoli. La serie DEEBOT N20 utilizza un sofisticato sistema di filtraggio a quattro stadi che cattura particelle di polvere fino a 0,3μm, contribuendo a ridurre la presenza di allergeni nell’aria. Tramite l’app ECOVACS HOME, è possibile personalizzare le routine di pulizia impostando specifici parametri per l’aspirazione e la pulizia delle diverse aree della casa. I modelli della serie DEEBOT N20, che includono N20, N20 Plus e N20 Pro Plus, saranno disponibili dal 25 giugno con prezzi a partire da 299€.

ECOVACS DEEBOT T30S, combinazione perfetta di robot e aspirapolvere portatile

La seconda novità presentata da ECOVACS è la serie DEEBOT T30S ovvero robot aspirapolvere e lavapavimenti. È stato progettato per essere una soluzione completa e versatile per la pulizia di diverse superfici e ambienti oltre ad a combinare le funzionalità di un aspirapolvere portatile con filtrazione a quattro stadi e spazzole multiple. Questo modello si distingue per le sue avanzate capacità di mobilità, con sensori di ultima generazione e tecnologia di movimento adattivo, nonché per la sua capacità di regolare automaticamente l’altezza del mocio per prevenire l’inumidimento di tappeti e moquette.

Il nuovo modello vanta un’aspirazione potenziata, migliorata rispetto alle versioni precedenti, grazie a una stazione multifunzionale e a funzioni interattive e intelligenti. Grazie alla tecnologia di pulizia adattiva dei bordi TruEdge™, il DEEBOT T30S pulisce i bordi con precisione millimetrica e la spazzola ZeroTangle previene efficacemente i grovigli di capelli, migliorando l’efficienza della pulizia.

È dotato di una notevole potenza di aspirazione di 11.000Pa, e utilizza il sistema di pulizia OZMO Turbo 2.0 per rimuovere anche lo sporco più ostinato. La spazzola principale anti-groviglio, introdotta originariamente nella serie T30, è progettata per evitare l’accumulo di capelli, facilitando la manutenzione.

La gamma DEEBOT T30S include i modelli T30S, T30S PRO, T30S COMBO e T30S COMBO COMPLETE. Il DEEBOT T30S WHITE sarà disponibile dal 25 giugno, con pre-ordini aperti dall’11 al 24 giugno con uno sconto di 100€. I modelli DEEBOT T30S COMBO e COMBO COMPLETE saranno disponibili nella stessa data, beneficiando dello stesso sconto per i pre-ordini. Il DEEBOT T30S PRO BLACK sarà invece disponibile a partire da agosto.

DEEBOT X5 OMNI di ECOVACS, gestione e monitoraggio facilitato con app mobile e Apple Watch

A chiudere il cerchio delle novità di Ecovacs c’è DEEBOT X5 OMNI il quale rappresenta la nuova punta di diamante del brand. Questo robot aspirapolvere con mocio alza nuovamente l’asticella grazie a una combinazione di intelligenza artificiale e ingegneria d’avanguardia, insieme a un design unico a forma di D. Grazie a una precisa capacità di evitare ostacoli e una potente aspirazione senza eguali, il DEEBOT X5 OMNI rende le routine di pulizia più efficaci e semplici. Il sistema avanzato di integrazione con dispositivi intelligenti e di manutenzione è progettato per offrire un’esperienza “hands-free” senza precedenti.

Il dispositivo, dotato della tecnologia di Pulizia Adattiva dei bordi, supera i limiti delle aspirapolvere tradizionali con la sua eccezionale aspirazione da 12.800 Pa, nuovi sensori e una rapida capacità di apprendimento. La stazione OMNI rinnovata e l’integrazione migliorata con dispositivi smart e portatili facilitano ulteriormente le attività di pulizia e manutenzione anche da remoto.

La famiglia Deebot X5 assicura una pulizia precisa dei bordi con una prossimità minima di 1 mm, migliorando del 98% la copertura dei bordi. Con la tecnologia TrueDetect 3D 3.0, il DEEBOT X5 OMNI dovrebbe navigare in maniera ottimale tra mobili, fili e giocattoli in tempo reale, adattandosi rapidamente ai cambiamenti dell’ambiente grazie alla tecnologia di Reinforcement Learning.

Presenta poi un migliorato flusso d’aria e un design unico a doppia ventola per lo svuotamento della sporcizia, garantendo un’efficace aspirazione e una manutenzione minima. Il contenitore, capace di accogliere fino a 3 litri di polvere, richiede uno svuotamento ogni tre mesi, rappresentando un notevole vantaggio per chi soffre di allergie alla polvere.

Per risolvere il problema dei capelli incastrati, la tecnologia ZeroTangle utilizza una spazzola a rullo con setole piatte a 21° e fili flessibili, eliminando l’elettricità statica e prevenendo l’aggrovigliamento. Il rinnovato assistente vocale YIKO 2.0 permette una comunicazione più naturale ed efficace, facilitando la regolazione dei parametri di pulizia.

Attraverso l’app dedicata è possibile monitorare lo stato della pulizia, controllare la durata della batteria e gestire le sessioni di pulizia. Per chi ha iPhone è possibile rimanere aggiornati sullo stato della pulizia grazie al componente Dynamic Island dell’Apple Watch, che permette di mettere in pausa o riattivare il DEEBOT X5 facilmente.

DEEBOT X5 OMNI sarà disponibile dal 25 giugno, con preordini dal 11 al 24 giugno, con uno sconto promozionale di sconto di 100€.

Potrebbe interessarti: recensione ECOVACS GOAT G1-2000, il tosaerba che vi cambierà la vita