Design moderno e funzionalità avanzate: scopri il FRITZ!Fon X6

FRITZ!Fon X6, il prodotto all’avanguardia di AVM, sfoggia un design moderno, un ampio display a colori da 2,4 pollici, una durata della batteria estesa e un innovativo tasto Preferiti, oltre alle classiche funzionalità del FRITZ!Fon. Dotato sia di funzionalità per la Smart Home, il dispositivo si presenta come l’ideale tuttofare per l’ufficio domestico e l’abitazione digitale. Il tutto supportato dal più recente FRITZ!OS.

Che funzioni rivoluzionarie nasconde questo nuovo dispositivo? Con un robusto schermo a colori di 2,4 pollici, un design esclusivo, una batteria di lunga durata e un tasto Preferiti completamente nuovo, l’ultimo prodotto della serie FRITZ – il FRITZ!Fon X6, porta con sé una vertiginosa serie di innovazioni. Le familiari funzionalità del FRITZ!Fon vengono completate dall’ultimo sistema FRITZ!OS a bordo. Il FRITZ!Fon X6 è prodotto ad un prezzo consigliato di 99 euro, IVA inclusa.

Oltre ad un design affascinante, il nuovo FRITZ!Fon X6 si distingue anche per il suo grande display a colori da 2,4 pollici ad alto contrasto, che garantisce una leggibilità ottimale. Informazioni importanti come le previsioni del tempo, gli appuntamenti futuri, le informazioni sulla Smart Home o le chiamate ricevute sono visualizzate chiaramente. Il FRITZ!Fon X6, disponibile in bianco o nero, dispone anche di un nuovo tasto Preferiti, che consente un facile accesso ai menu più importanti, come quello della Smart Home o la rubrica delle chiamate.

Il FRITZ!Fon X6, grazie ad una serie di eccellenti caratteristiche, si dimostra il fiore all’occhiello per le Smart Home: non solo offre una segreteria telefonica, gestione delle chiamate e di diverse rubriche, radio web, e-mail ed una comoda svegliaradio, ma anche funzioni WLAN e Smart Home, rendendolo il compagno perfetto sia per l’home office che per la casa digitale. Le possibilità sono ampliate dal più recente FRITZ!OS, che offre il supporto per i contatti da un provider online come Apple, Google o GMX. Infine, il sensore di movimento integrato consente al telefono di risvegliarsi dallo standby quando necessario.

Una volta collegato al FRITZ!Box tramite il premere di un solo tasto, il FRITZ!Fon X6 utilizza automaticamente una connessione radio DECT criptata per trasmettere voce e dati, rendendo inutile qualsiasi ulteriore settaggio. Gli utenti possono beneficiare immediatamente degli altissimi standard di sicurezza offerti dal FRITZ!Box, oltre alla possibilità di effettuare chiamate di elevatissima qualità vocale grazie all’HD full-duplex supportato sia dal vivavoce che dalla radio DECT ad alta efficienza energetica, il tutto combinato con una batteria ad alte prestazioni.

Grazie alla normativa DECT in materia di crittografia, la vostra privacy è assicurata, mentre i tasti di volume laterali rendono ancora più semplice il controllo totale sulla vostra esperienza con il FRITZ!Fon X6. Infine, con il DECT Eco potete disattivare le onde radio durante lo standby, contribuendo così a creare un ambiente più rispettoso dell’ambiente.

FRITZ!Fon X6: le principali caratteristiche

Di seguito un riassunto di tutte le caratteristiche del nuovo FRITZ!Fon X6: