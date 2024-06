Home Serratura con Chiavi Intelligenti di Netatmo: sicurezza e innovazione per la tua casa Serratura con Chiavi Intelligenti di Netatmo: sicurezza e innovazione per la tua casa Maurizio

Piccola rivoluzione nel mondo delle serrature: Netatmo, brand francese leader nelle soluzioni Smart Home, ha infatti lanciato la Serratura con Chiavi Intelligenti, potente dispositivo per un accesso flessibile e sicuro all’ambiente domestico.

Non si tratta di una semplice serratura, ma di un vero e proprio gioiello della sicurezza. La Serratura Intelligente vanta infatti i massimi livelli di sicurezza meccanica ed elettronica, rispettando lo standard EN 15684 e ottenendo la certificazione SKG***, raccomandata per la prevenzione delle effrazioni.

Questo dispositivo punta a fornire un baluardo contro il furto fisico, resistendo a prelievo, perforazione, trazione, taglio e scasso grazie al cilindro in acciaio inox, rinforzato da una piastra anti perforazione e tre perni di sicurezza. Ma la Serratura Intelligente non si lascia intimidire nemmeno dal cybercrime: ecco perchè le azioni di sblocco, blocco e aggiunta di una nuova chiave sono possibili solo tramite il Secure Element, un componente specifico incorporato in ogni dispositivo.

Installazione e utilizzo della Serratura con Chiavi Intelligenti di Netatmo

Non serve essere dei professionisti per installare la Serratura Intelligente Netatmo: questa è infatti compatibile con le porte dotate di cilindro euro fino a 10 cm di spessore, richiedendo solo pochi minuti per il montaggio e la sostituzione di un’unica vite. Inoltre, sul sito di Netatmo è disponibile uno strumento di verifica della compatibilità.

Usare la Serratura con Chiavi Intelligenti è molto intuitivo: basta inserire la Smart Key come con una chiave tradizionale. Questa soluzione è molto comoda per coloro che non possiedono uno smartphone, come i bambini o gli anziani, e in caso di smarrimento è possibile disattivare istantaneamente la chiave nell’app Home + Security. Se in casa ci sono diversi ingressi, è possibile utilizzare un’unica chiave per bloccare e sbloccare più porte: una piccola rivoluzione per il portachiavi!

Per chi invece preferisce l’innovazione digitale, per accedere basta usare lo smartphone per bloccare e sbloccare la Serratura Intelligente attraverso l’app Home + Security. La Serratura Intelligente Netatmo ha una durata di batteria di oltre un anno, e in caso di esaurimento della batteria, è presente una porta micro-USB di riserva.

Prezzo e disponibilità della Serratura con Chiavi Intelligenti

La Serratura Intelligente è disponibile in Italia a partire dal 13 giugno 2024 e può essere acquistata presso i punti vendita Unieuro, Mediaworld, Yeppon e sul sito ufficiale a un prezzo di 379,99€. Sono inoltre disponibili chiavi intelligenti supplementari a un costo aggiuntivo, per una maggiore flessibilità.

