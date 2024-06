Home Scopri l’innovazione nella pulizia domestica con Dreame X40 e Dreame A1 Scopri l’innovazione nella pulizia domestica con Dreame X40 e Dreame A1 Maurizio

Rivoluzionando l’esperienza di pulizia domestica, Dreame introduce al mercato il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame X40 Ultra Complete e il tagliaerba robotizzato Dreame A1. Progettati per trasformare l’ambito domestico e per incoraggiare una vacanza impeccabile e senza stress, questi strumenti combinano design elegante, tecnologia avanzata e funzionalità da avviamento remoto. L’obiettivo è di garantire un’esperienza di pulizia efficiente e rilassante, offrendo la possibilità di godersi al meglio l’estate eliminando le preoccupazioni relative alle pulizie di casa e giardino. Ma quale innovazione nascosta cambierà per sempre il concetto di pulizia domestica?

L’innovazione nella pulizia domestica proposta da Dreame

Con l’approssimarsi della bella stagione, è ormai tempo di rilassarsi e godersi le vacanze. La Dreame è pronta a trasformare completamente l’esperienza della pulizia domestica, facendo leva su eleganza e innovazione! Per chi desidera godersi casa e giardino vacanzieri senza alcun onere, Dreame introduce il Dreame X40 Ultra Complete, robot aspirapolvere e lavapavimenti, e il Dreame A1, robot tosatore. Celebrando l’arrivo della stagione estiva, il Dreame X40 e il Dreame A1 saranno in offerta dal 17 al 23 di giugno. Coniugando versatilità, un design ricercato e una tecnologia avanzata, questi dispositivi assicurano una pulizia intelligente e senza sforzo. Tutto questo vale sia per la vostra abitazione principale che per quella utilizzata durante le vacanze.

Dreame X40 Ultra Complete: eleganza nella pulizia automatizzata

Il Dreame X40 Ultra Complete non si limita ad essere un robot aspirapolvere, ma rappresenta un sistema di pulizia completo ed elegante. Con la sua tecnologia di mappatura avanzata, copre ogni angolo della casa con precisione senza alcuno sforzo. Grazie alla tecnologia Dual-Flex Arm, le spazzole laterali estensibili raggiungono anche gli angoli più difficili.I sensori intelligenti evitano ostacoli e scale garantendo, dunque, una pulizia accurata in qualsiasi condizione. Questo modello, inoltre, regola automaticamente la potenza di aspirazione e offre un sistema di lavaggio che lascia i pavimenti senza polvere e lucidi. Con il suo design elegante, il Dreame X40 si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente domestico, trasformando la pulizia in un’esperienza smart.Notate che, il Dreame X40 è disponibile su Amazon a 1399€ invece di 1499€, sull’official store di Dreame e su Mediaworld.

Dreame A1: eleganza nel curare il giardino

Rientrare in un’abitazione vacanziera con un giardino curato è un piacere senza pari, reso realtà dal Dreame A1, il robot tosatore. Silenzioso ed efficiente, il Dreame A1 si prende cura del prato mentre vi rilassate alla luce del sole. La sua tecnologia di navigazione avanzata gestisce anche le superfici più complesse assicurando una potatura uniforme e precisa. Grazie a Omnisense™ 3D Ultra Sensing, il robot lavora autonomamente, senza bisogno di impostare manualmente lo spazio di lavoro. Con il suo stile moderno, inoltre, non solo mantiene il giardino in perfetto ordine ma aggiunge anche quel tocco di stile al vostro scenario. Il Dreame A1 è disponibile su Amazon a 1799€ invece di 1999€, sull’official store di Dreame e su Unieuro.