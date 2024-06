Home Fusione tra sicurezza e comodità: Yale e il nuovo Smart Lock Linus® L2 Fusione tra sicurezza e comodità: Yale e il nuovo Smart Lock Linus® L2 Maurizio

Yale, leader nel settore delle soluzioni per la sicurezza domestica, ha ampliato la sua collaborazione con Samsung integrando il suo nuovo Smart Lock Linus® L2 nel vasto ecosistema di SmartThings. Sicurezza e comodità si fondono, dando vita a una gamma di soluzioni Yale Smart che possono essere gestite attraverso l’app di SmartThings, rendendo la sicurezza domestica smart più accessibile ed efficiente.

Yale-Samsung: l’Integrazione Smart Lock Linus® L2 nello SmartThings Ecosistema

Yale, l’imprescindibile fornitore di soluzioni per la sicurezza domestica, ha consolidato la sua collaborazione con Samsung, abbracciando, così, il suo vasto panorama di dispositivi. Infatti, potete aspettarvi che il nuovo Smart Lock Linus® L2, la recentemente lanciata versione potenziata del suo prodotto di punta, si integri nell’ecosistema di SmartThings.

Autorizza la gestione di altri dispositivi della linea Yale Smart, come aprigarage e apricancello smart, la cassaforte smart, la serratura smart per armadietti e cassetti e altre soluzioni Yale, direttamente dall’app di SmartThings. Grazie a questa ulteriore integrazione, la sicurezza smart di Yale diventa ancor più conveniente attraverso l’ampio ecosistema Samsung di SmartThings.

Con questa innovativa collaborazione, potrete godere della facilità di un accesso senza chiavi come non mai. L’app intuitiva SmartThings consente di monitorare tutti i dispositivi connessi, controllare lo stato della porta d’ingresso e bloccare o sbloccare la serratura da qualsiasi luogo. Potete garantire un accesso sicuro a membri della famiglia e amici fidati condividendo l’autorizzazione con al massimo 20 contatti; per un grado di sicurezza più elevato, l’utente può avere accesso ai dettagli delle attività registrate dall’app, per verificare chi è entrato e quando. Queste funzionalità remote sono preimpostate e pronte per l’uso grazie al Wi-Fi incorporato nel dispositivo.

La comodità offre molto di più! Riceverete notifiche istantanee sul vostro telefono, restando sempre aggiornati su eventuali cambiamenti dello stato di un dato dispositivo. Sia che si tratti di una notifica di batteria scarica o dello sblocco della porta d’ingresso, siete sempre in controllo e connessi a Linus® L2 e SmartThings.

Grazie a questa nuova integrazione, potrete creare delle “Routine” per raggruppare diversi servizi e impostare azioni simultanee all’interno dell’app. Ad esempio, per aumentare la sicurezza durante la routine serale, potete programmare l’accensione automatica delle luci quando si sblocca la porta con lo Smart Lock, per garantirvi di non arrivare sull’uscio di casa col buio.

Per migliorare ulteriormente la sicurezza di casa, è possibile anche programmare il blocco automatico della porta d’ingresso all’ora prestabilita la sera, e il successivo sblocco al mattino. Questo significa poter dormire tranquilli senza temere di non aver chiuso a chiave la porta prima di andare a letto. Queste specifiche automazioni, chiamate ad hoc “Buongiorno” e “Buonanotte“, possono essere attivate dal Samsung Galaxy SmartTag2 usando Linus® L2 come telecomando. Il Galaxy SmartTag2 è anche utilizzabile per bloccare o sbloccare la porta d’ingresso al posto dell’app.

La comodità di una sana routine quotidiana

Con Linus® L2, la routine quotidiana diventa un gioco da ragazzi. Come parte della routine “Uscire di casa“, per esempio, gli utenti possono programmare l’illuminazione, il riscaldamento o l’aria condizionata e gli elettrodomestici in modo che si spengano da soli, e associare la temperatura di casa al blocco della porta con la serratura Linus® L2. Così si ottimizzano i costi dei servizi e i consumi quotidiani e si aumenta la sostenibilità della propria abitazione automatizzando i sistemi domestici in uso.

Anche lo scenario per “Il rientro” permette di impostare i servizi smart desiderati in modo che, quando si sblocca la porta d’ingresso con lo Smart Lock Linus® L2, si accendano le luci e si avvii il riscaldamento, per garantirvi un caloroso bentornato a casa.

Potrebbe interessarti: migliori serrature smart