Roborock, azienda internazionale specializzata nella produzione di dispositivi di pulizia automatici, ha annunciato il debutto sul mercato italiano di una nuova gamma di prodotti rivoluzionari per una pulizia domestica davvero smart. La serie include il top di gamma Roborock Qrevo Master, caratterizzato da tecnologia ultramoderna e aspirazione potenziata, l’economicamente conveniente ma altamente efficiente Roborock Qrevo S, e i dispositivi leggeri e flessibili della Serie Flexi, progettati per affrontare i lavori di pulizia sia asciutti che bagnati. Ma quali meravigliose innovazioni nascondono questi nuovi dispositivi Roborock e come possono rendere la pulizia della tua casa un’esperienza davvero smart?

Roborock Qrevo Master: il top di gamma della serie Qrevo

Scoprite i benefici di un’aspirazione potente e un design innovativo con il Roborock Qrevo Master. Questo aspirapolvere robotico di ultima generazione raggiunge ogni angolo della vostra casa grazie alla tecnologia FlexiArm Design™, assorbendo polvere e detriti con una forza di aspirazione HyperForce® da 10.000 Pa.

Il suo riconoscimento ostacoli AI reattivo, accoppiato con l’assistente vocale intelligente “Hello Rocky”, rende il Roborock Qrevo Master la soluzione ideale per una pulizia senza fatica. È disponibile su Amazon con un prezzo di vendita consigliato di 1299€, e sarà offerto a un prezzo di lancio di 1099€ fino al 26 giugno.

Roborock Qrevo S: il connubio perfetto tra potenza e praticità

Per un’esperienza smart nella pulizia senza compromessi sulla qualità, Roborock Qrevo S è la soluzione ideale. Con una potenza di aspirazione di 7.000 Pa, l’apparato sfoggia funzionalità innovative come una docking station auto-pulente e una tecnologia di aggiramento ostacoli Reactive Tech.

Roborock Qrevo S è disponibile su Amazoni al prezzo consigliato di 799€. Affrettatevi, fino al 26 Giugno avete la possibilità di approfittare dell’ offerta di lancio al prezzo di 649€.

Serie Flexi: dispositivi wet & dry per pulizie complete

Introduciamo ora la serie Flexi, caratterizzata dai dispositivi Flexi Pro e Flexi Lite. Questi dispositivi wet & dry sono progettati per aspirare e lavare in un solo passaggio, offrendo una pulizia completa con una potenza di aspirazione di 17.000Pa. I dispositivi della serie Flexi non solo spazzano via lo sporco, ma possono anche essere utilizzati in posizione orizzontale, grazie alla tecnologia FlatReach™.

Flexi Pro e Flexi Lite sono disponibili su Amazon: Flexi Pro ha un prezzo di 599€ in offerta di lancio a 549€, mentre per Flexi Lite il prezzo è di 349€ in offerta a 299€ fino al 26 giugno.

Affrettatevi per sfruttare queste fantastiche offerte su questi prodotti di pulizia innovativi firmati Roborock.

