Home Amazon lancia in Italia Echo Spot: la sveglia intelligente con speaker e display Amazon lancia in Italia Echo Spot: la sveglia intelligente con speaker e display Mikhael Costa

Amazon ha annunciato oggi il nuovo Echo Spot, un dispositivo che promette di trasformare il modo in cui iniziamo e concludiamo la nostra giornata. Questa sveglia intelligente, parte della famiglia di dispositivi Echo con integrazione Alexa, si distingue per il suo design compatto, il display a colori e le numerose funzionalità avanzate che la rendono molto più di una semplice sveglia.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

Echo Spot si presenta con un elegante display a illuminazione graduale, che non solo mostra l’ora, ma permette anche di visualizzare il meteo, i titoli delle canzoni in riproduzione e molto altro. I clienti possono scegliere tra una varietà di quadranti e colori per personalizzare il proprio dispositivo e adattarlo al meglio all’arredamento della camera da letto. Il display, disponibile in sei diverse colorazioni – arancione, viola, magenta, lime, verde e blu – offre un’esperienza visiva piacevole e intuitiva, con animazioni vivaci che rendono l’interazione con Alexa ancora più coinvolgente.

Un punto di forza di Echo Spot è il suo altoparlante frontale direzionale da 1,73″, che garantisce un suono nitido e potente, ideale per ascoltare musica, podcast e audiolibri dalle principali piattaforme come Amazon Music, Apple Music e Spotify. Inoltre, il dispositivo supporta il controllo vocale per la gestione della riproduzione musicale e dei comandi touch sul display per un utilizzo ancora più semplice e immediato.

Per quanto riguarda le funzionalità smart, Echo Spot può essere integrato con altri dispositivi per la Casa Intelligente compatibili, permettendo di impostare routine personalizzate per automatizzare le attività quotidiane, come svegliarsi con musica e luci soffuse o abbassare le luci e il termostato alla sera. Il dispositivo consente anche di effettuare chiamate audio tramite Alexa, fare annunci in casa o utilizzare la funzione Drop In per comunicare con altri dispositivi Echo in casa.

Prezzo e promozione lancio

Echo Spot arriva in Italia con una appetibile offerta promozionale riservata ai clienti Prime in occasione del Prime Day. Fino al 17 luglio, gli iscritti a Prime possono acquistare Echo Spot al prezzo vantaggioso di 54,99 euro, con un risparmio di oltre il 42% rispetto al prezzo normale di 94,99 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera aggiornare la propria sveglia con un dispositivo intelligente e versatile senza spendere una fortuna.

I clienti non iscritti a Prime possono comunque acquistare Echo Spot a 94,99 euro o scegliere di iscriversi al servizio Prime e beneficiare dell’offerta promozionale, iniziando con una prova gratuita. Echo Spot è disponibile nei colori nero, bianco e blu, offrendo diverse opzioni per adattarsi al meglio ai gusti personali e all’arredamento della propria casa.