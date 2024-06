Home Amazon annuncia le date del Prime Day 2024! Al via le prime promozioni gratis Amazon annuncia le date del Prime Day 2024! Al via le prime promozioni gratis Maurizio

L’estate 2024 si scalda con la notizia dell’imminente Prime Day di Amazon, l’evento dedicato allo shopping online più atteso degli ultimi anni. Le date ufficiali sono state annunciare ed è previsto un pre-evento, il Prime Festival del Salento, per festeggiare i dieci anni di Amazon Prime. Non solo, la compagnia ha lanciato prime promozioni gratuite in anticipazione al grande giorno. Ma si tratta solo del velo esterno di un evento molto più articolato.

Amazon rivela le date ufficiali del Prime Day 2024

Con l’arrivo dell’estate, la community online è in attesa di un evento molto atteso: il Prime Day. Se avete progettato di fare acquisti nello shopping online e state cercando l’occasione giusta, Amazon ha annunciato le date dell’atteso Prime Day 2024.

L’annuncio è stato fatto attraverso un evidente banner presente sulla pagina principale e mediante un comunicato stampa. Ciò coincide con la divulgazione della partenza delle prime promozioni gratuite per il Prime Festival del Salento, un evento eccezionale organizzato nei giorni precedenti al Prime Day 2024 per celebrare il decimo anniversario di Amazon Prime.

Quando inizia il Prime Day 2024

Il Prime Day 2024 si terrà nel mese di luglio, precisamente il 16 e il 17 del mese. Tra i brand partner che sicuramente proporranno offerte vantaggiose troveremo, come evidenziato dal comunicato, Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, ONLY, Bosch, Pampers e molti altri. Come di consueto, le proposte varieranno dai prodotti tecnologici a quelli per la casa, dai dispositivi Amazon all’abbigliamento. Le offerte saranno disponibili esclusivamente per i clienti Prime.

Festival del Prime Day 2024: le date ed eventi

Per celebrare il decimo anniversario di Prime, Amazon ha organizzato due notevoli eventi nel Salento. Il Prime Day Festival di Lecce si terrà in Piazza Sant’Oronzo, dal 12 al 14 luglio. Gli eventi includeranno un’installazione interattiva aperta dalle 16:00 alle 23:00, in cui i visitatori potranno scoprire i prodotti in offerta e i benefici di Amazon Prime, tra cui Amazon Music Prime, Prime Video, Prime Reading, Amazon Photos e Prime Gaming.

Gli studenti universitari avranno l’opportunità di accedere a Prime Student e beneficiare di vantaggi speciali. Il Prime Day Festival di Otranto si svolgerà nello stesso periodo, offrendo esperienze legate ai servizi Amazon e promettendo un’esperienza di shopping piacevole e intuitiva.

Prime Day 2024: promozioni pre-evento gratuite

Insieme all’annuncio delle date del Prime Day e del Prime Day Festival, Amazon ha introdotto alcune tentanti promozioni per sperimentare i suoi servizi: Amazon Audible, Amazon Kindle Unlimited e Amazon Music Unlimited, gratuiti per un periodo temporaneo. In aggiunta a ciò, dal 24 giugno al 16 luglio, i clienti Prime possono ottenere una selezione di 15 giochi per PC senza costi aggiuntivi, uno sconto del 20% su una selezione di prodotti restituiti, e risparmiare su Amazon Fresh e al supermercato Amazon. Clicca qui per provare Amazon Prime gratis per 30 giorni.