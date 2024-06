Home Super offerte su Amazon: due dispositivi smart a meno di 2 Euro! Super offerte su Amazon: due dispositivi smart a meno di 2 Euro! Maurizio

Se siete alla ricerca di un’opportunità per rendere la vostra casa più intelligente o per aggiungere qualche nuovo dispositivo a un sistema già ben avviato, siete nel posto giusto. Al momento, su Amazon ci sono due incredibili offerte per prodotti di domotica che potrebbero costarvi meno di due euro complessivi, grazie a codici sconto esclusivi.

Promozioni Amazon per dispositivi smart con codici sconto

Bisogna però specificare che i codici sconto disponibili sono riservati a una cerchia ristretta di utenti, quindi non tutti potrebbero beneficiarne. Tuttavia, vista la qualità dei prodotti e i prezzi irrisori ottenibili con questi codici, vale sicuramente la pena provare.

Il primo articolo in promozione è una presa smart compatibile con Alexa e con supporto per Matter: la Smart Plug Sengled, normalmente venduta a 14,99 euro su Amazon con spedizione Prime, può essere vostra per soli 0,99 euro utilizzando il codice sconto ALEXASPLUG. Potete trovare il link al prodotto qui sotto. Se avete la fortuna di essere tra i selezionati, vi basterà cliccare su “Applica” sotto il banner promozionale e completare l’acquisto:

Smart Plug Sengled a 0,99 euro con codice ALEXASPLUG su Amazon

Il secondo prodotto in offerta è ancora più noto: si tratta della lampadina smart Philips Hue con luce bianca calda dimmerabile. Questa lampadina Philips, venduta e spedita da Amazon a 15,99 euro, potrebbe essere vostra per appena 0,99 euro con il codice sconto ALEXAHUE, se disponibile per il vostro account. Ecco il link per fare il tentativo:

Philips Hue White Lampadina LED Smart, Bluetooth, E27, Dimmerabile, 9W a 0,99 euro con ALEXAHUE su Amazon

Considerando la popolarità di questi prodotti e l’eccezionalità delle offerte, è probabile che le scorte si esauriscano rapidamente. Quindi, se siete interessati, non indugiate troppo.

NOTA BENE: Ricordate, come menzionato inizialmente, che purtroppo questi codici sconto sono validi solo per determinati account selezionati. Non resta che provare la fortuna!

