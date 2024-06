Home Scopri i Dyson Summer Days: promozioni su aspirapolvere, strumenti per capelli e purificatori Scopri i Dyson Summer Days: promozioni su aspirapolvere, strumenti per capelli e purificatori Maurizio

In vista dell’estate, Dyson lancia i Summer Days. Tra i prodotti in promo troviamo aspirapolvere, strumenti per la cura dei capelli e purificatori per l’ambiente domestico, tutti concepiti per semplificare e risolvere problematiche quotidiane grazie all’approccio ingegneristico e alle soluzioni innovative dell’azienda.

Tutto è pronto per il “periodo caldo” degli acquisti. Non c’è nulla di meglio che risparmiare sui propri acquisti, specialmente quando si tratta della vostra tecnologia preferita. In questo spirito, Dyson lancia i Summer Days e offre la possibilità di acquistare, dal 10 al 30 giugno, i suoi prodotti innovativi al miglior prezzo garantito, con un risparmio fino a 200€.

La mission di Dyson, come sappiamo, è risolvere problemi quotidiani con un approccio ingegneristico. Che si tratti di un potente aspirapolvere con accessori pensati per ogni tipo di superficie e sporco, di purificatori che forniscono aria purificata per difendersi dal caldo estivo, o di uno styler multi-funzione che permette di creare onde, boccoli e capelli lisci facilmente e senza danni da calore, Dyson ha la soluzione.

In aggiunta al risparmio garantito su Dyson.it, c’è anche la possibilità di pagare a rate e di ricevere gratuitamente il prodotto in 24 ore. Se non siete soddisfatti del vostro acquisto, è possibile restituire il prodotto gratuitamente entro 30 giorni. Durante i Summer Days, potrete acquistare diverse tecnologie Dyson sia su Dyson.it che nei Dyson Demo Store.

Quali sono i prodotti di quest’edizione dei Summer Days?

L’aspirapolvere senza filo Dyson Gen5detect™ Absolute è il più potente sul mercato con filtro HEPA, grazie al nuovo motore Hyperdymium di quinta generazione. Ha un’autonomia fino a 70 minuti, per una pulizia completa senza interruzioni. È disponibile al prezzo di 799€, ma con i Summer Days risparmiate 130€.

Lo styler Dyson Airwrap™ Complete Long, progettato per uno styling semplice e veloce, è costituito dal motore digitale Dyson che crea un getto d’aria ad alta velocità e un effetto Coanda per acconciare i capelli. È disponibile al prezzo di 499€, ma con i Summer Days risparmiate 50€.

Infine, il purificatore ventilatore Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde cattura il virus H1N1 e il 99,95% di particelle fino a 0,1 micron, garantendo un ambiente domestico sano. È disponibile al prezzo di 699€ e durante i Summer Days ricevete un filtro extra in omaggio dal valore di 99€. Le estati non saranno mai più le stesse con Dyson.

Ma le offerte non si limitano a questi prodotti, Summer Days di Dyson è disponibile per molti altri prodotti. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale con tutte le offerte del Dyson Summer Days.