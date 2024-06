Home Blink Moments: ecco la rivoluzione dell’interazione video da parte di Amazon Blink Moments: ecco la rivoluzione dell’interazione video da parte di Amazon Maurizio

Blink, la società appartenente ad Amazon, ha recentemente lanciato Blink Moments, un servizio innovativo che consente di combinare automaticamente le clip catturate dalle telecamere Blink in un unico video, creando un’esperienza di visualizzazione completamente nuova per i suoi utenti. Ma come funziona questo nuovo servizio e quali saranno le sue implicazioni per gli utenti della telecamera Blink?

La nuova esperienza di visualizzazione

Blink ha annunciato oggi Blink Moments, la rivoluzionaria funzionalità di visualizzazione dei video che assembla automaticamente le clip registrate dalle telecamere Blink in un unico video. Al momento, il rilascio di Moments è in corso di implementazione e sarà raggiungibile per gli utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento Blink Plus nelle prossime settimane.

Ho constatato che l’app Blink è fondamentale per l’esperienza utente, ragion per cui abbiamo investito molto per renderla più semplice e intuitiva, modernizzando la schermata principale e riprogettando l’elenco delle clip. Moments rappresenta un metodo completamente inedito per i nostri utenti di interagire con i propri video”. “Indipendentemente dal fatto che si tratti della famiglia che gioca in giardino, delle consegne dei pacchi o degli animali domestici che esplorano il prato, Blink Moments unisce i momenti più significativi in un solo filmato. Jonathan Cohn, Capo Prodotto di Blink

Guardate l’intera sequenza con Blink Moments

I clienti Blink posseggono, in media, tre telecamere per abitazione, generando un’ampia quantità di clip in movimento. Con un alto volume di video, guardare manualmente le singole clip può richiedere un esorbitante lasso di tempo. Moments risolve questo problema, unendo i vari video in una unica narrazione. Un significativo valore aggiunto per i clienti che, così, possono interagire con i propri video in modo peglio semplificato.

Moments è compatibile con tutte le generazioni presenti e passate di dispositivi Blink, offrendo ai clienti la massima flessibilità nella copertura dell’intera proprietà, garantendo di non perdere mai un evento importante.

Trasformando le singole clip in Momenti condivisibili, Blink Moments permette di assistere allo sviluppo dell’intera trama da differenti angolazioni, di scaricare agevolmente il video sul proprio cellulare e di condividerlo dall’app Blink ovunque, dai social media al gruppo di chat familiare.

Servizi del pacchetto abbonamento Blink Plus

Blink Moments amplifica ulteriormente il valore del pacchetto di abbonamento Blink Plus, che già include funzionalità speciali come rilevamento di persone, registrazione in diretta, fino a 30 giorni di conservazione video su cloud e registrazione di video con rilevamento del movimento. Potrete anche vedere in streaming fino a 90 minuti di visione continua in diretta per sessione, tutto attraverso l’app Blink. L’iscrizione al pacchetto Blink Plus è disponibile a 10 euro al mese o a 100 euro all’anno e supporta un numero senza limiti di apparati per account.

