Chi possiede un campanello smart conosce bene il problema: se lo smartphone non è a portata di mano o se la notifica viene persa nel flusso di altri avvisi, si rischia di non sentire chi suona alla porta. Per risolvere questa criticità in modo semplice ed economico, Yale propone il suo accessorio dedicato, oggi protagonista di un’offerta eccezionale. Lo Yale Chime per campanello smart SV-VDBCH-1A-W crolla di prezzo su Amazon, raggiungendo il suo minimo storico con uno sconto del 57%. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per completare il proprio sistema di sicurezza domestica con una spesa minima. Analizziamo insieme le caratteristiche di questo utile dispositivo e i dettagli della promozione in corso.

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Campanello smart Yale Chime: più di un semplice avviso sonoro

Il campanello smart Yale Chime è un accessorio wireless per interni progettato per integrarsi perfettamente con il campanello video intelligente di Yale. La sua funzione principale è fornire un avviso acustico chiaro e immediato all’interno dell’abitazione ogni volta che qualcuno preme il campanello, eliminando la dipendenza esclusiva dalle notifiche sullo smartphone. L’installazione è uno dei suoi maggiori punti di forza: essendo un dispositivo plug-in, basta inserirlo in una qualsiasi presa di corrente per renderlo operativo, senza bisogno di cablaggi o configurazioni complesse.

Dal punto di vista tecnico, questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità d’uso. Offre una personalizzazione completa dell’esperienza sonora, permettendo di scegliere tra sette diverse suonerie e di regolare il volume in base alle proprie preferenze o al livello di rumore ambientale. È inoltre presente una comoda funzione Mute, ideale per le ore notturne o per i momenti in cui non si desidera essere disturbati. Le dimensioni compatte (64mm x 37mm x 64mm) e il design minimalista lo rendono discreto in qualsiasi ambiente domestico.

Ecco un riepilogo delle sue specifiche principali:

Compatibilità : Progettato esclusivamente per il Campanello Smart Video di Yale.

: Progettato esclusivamente per il Campanello Smart Video di Yale. Installazione : Semplice e immediata, di tipo plug-in.

: Semplice e immediata, di tipo plug-in. Personalizzazione : 7 suonerie selezionabili e controllo del volume.

: selezionabili e controllo del volume. Funzionalità Aggiuntive : Tasto Mute per silenziare l’avviso acustico.

: Tasto Mute per silenziare l’avviso acustico. Connettività : Wireless a 433 MHz per una comunicazione stabile con il campanello.

: Wireless a 433 MHz per una comunicazione stabile con il campanello. Alimentazione : Include prese per standard UE e Regno Unito, garantendo massima flessibilità.

: Include prese per standard UE e Regno Unito, garantendo massima flessibilità. Potenza Speaker: 2W, per un suono forte e definito.

Un’offerta imperdibile su Amazon

L’aspetto più interessante di oggi riguarda senza dubbio il prezzo. Lo Yale Chime per campanello smart è attualmente disponibile su Amazon.it a una cifra davvero vantaggiosa. Il prezzo di listino di 29,99€ viene letteralmente dimezzato, portando il costo del dispositivo a soli 12,99€.

Questa promozione si traduce in uno sconto netto del 57%, con un risparmio effettivo di 17€ sul prezzo originale. Si tratta di un’opportunità eccellente per chi ha già investito nel campanello smart di Yale e desidera potenziarne la funzionalità con un accessorio ufficiale, pratico e dal costo irrisorio. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi il consiglio per gli interessati è di approfittarne prima che il prezzo torni a salire. La disponibilità è immediata e il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garanzia di un servizio rapido e affidabile.

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