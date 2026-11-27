L’ottavo XPENG AI Day, ospitato a Guangzhou il 26 novembre 2026, è stato l’occasione per l’azienda cinese di presentare l’architettura Turing Physical AI (VLA 3.0) e di mostrare per la prima volta in pubblico IRON, il robot umanoide polifunzionale pensato per lavorare al fianco delle persone.

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L’architettura Turing Physical AI

Il tema della giornata è “ORIGIN”, che riassume la convinzione di XPENG: il prossimo salto dell’Physical AI arriverà dallo sviluppo congiunto di intelligenza e capacità fisiche. La società sta costruendo l’intera filiera tecnologica anziché concentrarsi su singoli modelli o componenti: dai chip proprietari ai modelli di AI, fino a percezione, software, sistemi di controllo e hardware, per far agire l’intelligenza artificiale nel mondo reale.

“Origin significa tornare a questa verità fondamentale: cervello e corpo devono crescere insieme. Integrando l’intelligenza con la capacità di tradurla in azione concreta, puntiamo a sviluppare un’AI che non si limiti a comprendere il mondo che ci circonda, ma che sappia collaborare con noi e affinare le proprie capacità attraverso l’esperienza diretta sul campo”.

Le parole sono di He Xiaopeng, Presidente e CEO di XPENG. L’architettura si regge su tre sistemi che operano a velocità e livelli differenti. Il System 0 è il più rapido e porta il controllo del corpo fisico dentro il ciclo dell’AI: governa potenza ed energia, comunicazione ed esecuzione dei comandi, e restituisce al modello un riscontro costante sullo stato del corpo e sulla sicurezza delle azioni. Il System 1 è il livello di risposta in tempo reale, basato sulla tecnologia VLA 2.0, e traduce ciò che il sistema percepisce in azioni concretamente eseguibili. Il System 2 gestisce le funzioni cognitive superiori: unisce la pianificazione basata sull’elaborazione congiunta di linguaggio e immagini a una macchina a stati Agent Runtime, che interpreta gli obiettivi e coordina i compiti necessari a portarli a termine. I tre livelli formano un ciclo continuo, perché lo stato del corpo e l’esito di ogni azione rientrano nell’architettura, che si adatta e si ottimizza di conseguenza.

XPENG ha aggiunto che la versione più recente del suo modello fondazionale, VLA 2.0 (6.4.0), abilita l’addestramento autonomo a ciclo chiuso guidato da agenti AI, con una velocità di apprendimento complessiva superiore di 10-12 volte, e apre la strada al miglioramento ricorsivo autonomo e all’autodistillazione. La stessa base tecnologica sostiene sia l’automotive sia la robotica: le due categorie condividono capacità di calcolo, infrastruttura dati, sistemi di controllo e tecnologie di sicurezza, e l’esperienza maturata su strada alimenta l’evoluzione dei robot e viceversa.

IRON, dal palco allo store

IRON è arrivato sul palco camminando da solo e ha interagito con il pubblico. È alto 170 cm e pesa 62 kg, con 76 gradi di libertà e più di 1.500 punti di rilevamento tattile, distribuiti su oltre l’80% delle aree principali del corpo. Tre chip proprietari Turing AI gestiscono i modelli integrati a bordo e il controllo coordinato dell’intero corpo, mentre l’architettura riunisce comprensione multimodale, pianificazione delle attività, navigazione e manipolazione, affiancandole all’esecuzione fisica dei compiti e al monitoraggio della sicurezza. Rispetto alla versione dell’anno scorso il robot è più flessibile e più intelligente, e fa girare l’intelligenza in locale.

L’obiettivo dichiarato è farne un collaboratore operativo, capace di muoversi in autonomia, ricevere incarichi tramite comandi vocali o attraverso un’app, ricaricarsi da solo, segnalare anomalie e tenere sotto controllo il proprio stato. Per XPENG è un collega più che un sostituto della forza lavoro: nella visione di He Xiaopeng può diventare un dipendente qualificato di un negozio. Anche gli occhi espressivi e una voce che cambia vanno in questa direzione, pensati per comunicare meglio. Il 27 novembre IRON sarà protagonista della conferenza stampa XPENG al Guangzhou Auto Show e, sempre secondo il CEO, potrebbe essere la prima volta che un robot lancia un’auto nuova a un salone.

Quanto ai tempi, l’addestramento come assistente nei punti vendita del marchio partirà nel primo trimestre del 2027, con la produzione di serie dell’hardware avviata a gennaio. Il debutto sul mercato è pianificato per il secondo trimestre dello stesso anno, a un prezzo indicato come paragonabile a quello di un’auto elettrica. XPENG punta a vendere decine di migliaia di unità nel 2027, con ricavi che combineranno hardware, abbonamenti software ricorrenti, aggiornamenti a token e accesso all’ecosistema per sviluppatori. A supporto ci sono una Robot Data Factory che copre oltre 250 scenari applicativi e 15 categorie professionali, una linea di assemblaggio automatizzata con più di 600 punti di ispezione olografica della qualità potenziati dall’AI e oltre 1.000 test sui robot completi e sui loro componenti principali.

Dai veicoli intelligenti ai robotaxi

L’AI di XPENG va oltre la guida autonoma. Il sistema di controllo dinamico X-VMC 2.0 coordina propulsione, frenata, sterzo e sospensioni, e permette all’intelligenza artificiale di intervenire su guida, sicurezza, comfort e gestione energetica. Con “Turing AI Co-driving” arriva la prima funzione di questa famiglia, VLA Adaptive Deceleration, che modula automaticamente decelerazione e recupero di energia quando il conducente rilascia l’acceleratore: nei test condotti in traffico urbano intenso l’azienda ha misurato un aumento del 12,4% dell’autonomia effettiva rispetto alla guida senza recupero energetico. Il rilascio tramite aggiornamento over-the-air è previsto per dicembre 2026.

È in sviluppo anche AEX, il sistema di prevenzione attiva delle collisioni a 360 gradi, che coordina i movimenti del veicolo per reagire in tempo ed evitare gli impatti. Dall’introduzione del modello VLA 2.0 in Cina, XPENG registra il 13,93% in meno di richieste di risarcimento per incidenti stradali. Il sistema di guida intelligente NGP, anch’esso basato su VLA 2.0, è in fase di validazione in diversi mercati: dopo i test di localizzazione in Germania, Paesi Bassi e Francia, a novembre sono iniziate allo showroom di Parigi le prime sessioni pubbliche di prova per la guida urbana, un primato per un costruttore automobilistico cinese in Europa. La prima fase di distribuzione internazionale è attesa nella prima metà del 2027.

Sul fronte della mobilità autonoma, il programma Robotaxi è passato in otto mesi dai test su strada con personale a bordo alle prove di guida completamente senza conducente e, 11 mesi dopo l’annuncio del progetto, ha ottenuto a Guangzhou l’autorizzazione per le operazioni dimostrative di Livello 4, previste in aree selezionate entro la fine del 2026. YOYO-01, il primo modello concepito specificatamente per l’impiego commerciale, debutterà nel 2027. XPENG intende operare come fornitore di tecnologie e soluzioni, lasciando ai partner la gestione dei servizi.

Più in alto, ARIDGE, la società dell’ecosistema incaricata del programma di velivoli elettrici a decollo verticale con equipaggio, si avvicina alla certificazione di aeronavigabilità dopo aver ottenuto la documentazione autorizzativa e completato i test di volo certificativi, e negli Emirati Arabi Uniti sta lavorando con partner locali a un’area di sperimentazione dedicata alla mobilità aerea a bassa quota.

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