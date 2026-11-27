Lo Xiaomi Sound INF arriva in Europa a 197,34 euro. Non è un diffusore da infilare nello zaino senza pensarci: è un altoparlante da 150W con corpo IP68 e batteria da 9.800 mAh. Prezzo e specifiche vengono dalla scheda di un rivenditore, non da un annuncio ufficiale di Xiaomi per il mercato europeo.

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150W di potenza e una batteria da 9.800 mAh

I 150W RMS dichiarati si dividono tra un woofer da 90W e due tweeter da 30W ciascuno. La risposta in frequenza va da 40 Hz a 20 kHz, e c’è una modalità bass boost per chi vuole più bassi. Secondo la scheda del rivenditore il diffusore misura 34 × 14,2 × 13,5 cm e pesa 2,7 kg, numeri che lo avvicinano a un impianto da casa più che a un accessorio da passeggio. La certificazione IP68 protegge da polvere e acqua un po’ meglio dello Xiaomi Sound Party, che si ferma a IP67.

Per la connettività ci sono Bluetooth 6.0, NFC per l’abbinamento con un tocco e Google Fast Pair, mentre una porta USB-C serve per l’audio lossless via cavo. Se un solo esemplare non basta, Auracast permette di collegarne fino a 100 compatibili, e due Sound INF possono lavorare in coppia in True Wireless Stereo. La batteria da 9.800 mAh supporta la ricarica a 60W e, secondo Xiaomi, arriva a 28 ore di riproduzione al 50% del volume con le luci spente. Gli effetti infinity mirror sui due lati o un volume più alto riducono naturalmente l’autonomia.

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Prezzo e confronto con il resto della gamma

Con 197,34 euro il Sound INF si colloca ben sopra gli altri diffusori Bluetooth di Xiaomi già in commercio in Europa. Lo Xiaomi Sound Party è arrivato a 129,99 euro con 50W di potenza, mentre il più compatto Sound Play è partito da 49,90 euro. La differenza si spiega con potenza, batteria e protezione superiori, che mettono il nuovo modello in una categoria diversa. Per l’Italia manca ancora un listino ufficiale, perché Xiaomi non ha confermato prezzi e disponibilità per il nostro mercato.

Hong Kong e Vietnam, le altre date

L’Europa non è l’unico mercato coinvolto: oggi, 27 novembre, il Sound INF arriva a Hong Kong a 1.399 dollari di Hong Kong, mentre in Vietnam è atteso a dicembre a 7.990.000 dong. Come spesso accade con i prodotti Xiaomi, la distribuzione procede per tappe e la presenza in un catalogo non equivale a un lancio ufficiale.

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