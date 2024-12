Xiaomi ha annunciato l’arrivo in Italia dei suoi nuovi robot aspirapolvere, Robot Vacuum X20 Max e Robot Vacuum X20 Pro. Questi dispositivi smart rappresentano un salto di qualità nella gestione delle pulizie domestiche, grazie a tecnologie innovative e funzionalità altamente personalizzabili. Pensati per soddisfare anche le esigenze più elevate, si propongono come soluzioni pratiche e all’avanguardia.

Caratteristiche principali di Xiaomi Robot Vacuum X20 Max

Il modello Xiaomi Robot Vacuum X20 Max si distingue per la sua straordinaria potenza di aspirazione di 8000Pa, ideale per rimuovere polvere, peli di animali e sporco ostinato. Uno dei suoi punti di forza è la stazione base all-in-one, che permette il lavaggio automatico dei mop pad con acqua ad alta temperatura e un’asciugatura rapida ad aria calda, eliminando eventuali odori in appena tre ore.

Innovativo anche il braccio mop estendibile, progettato per raggiungere gli angoli più difficili. Grazie alla tecnologia avanzata di evitamento degli ostacoli, il robot si muove agilmente tra i mobili, garantendo una pulizia accurata e senza interruzioni. La batteria da 5200mAh offre fino a 120 minuti di autonomia, rendendolo ideale per appartamenti e case di grandi dimensioni.

Focus su Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro

Il Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è un’opzione altrettanto intelligente, ma con un prezzo più accessibile. Con una potenza di aspirazione di 7000Pa e quattro livelli regolabili, gestisce efficacemente lo sporco su diverse superfici, tappeti inclusi, grazie al rilevamento intelligente dei materiali. La sua stazione base è in grado di svuotare il serbatoio in appena 13 secondi, riducendo al minimo la manutenzione.

Questo modello offre un’autonomia fino a 160 minuti, perfetta per chi è spesso fuori casa ma desidera tornare in un ambiente sempre pulito e ordinato. Anche in questo caso, la tecnologia di evitamento degli ostacoli garantisce una copertura completa durante le sessioni di pulizia.

Promozioni lancio Early Bird

Fino al 19 dicembre, Xiaomi propone offerte speciali per il lancio dei due dispositivi. Su mi.com, acquistando il modello X20 Max si riceveranno in omaggio un accessorio correlato e lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact, mentre per l’acquisto del X20 Pro è incluso il riscaldatore Xiaomi Fan Heater.

Su Amazon, i prezzi promozionali Early Bird sono ancora più vantaggiosi: 599,99€ per il X20 Max (anziché 649,99€) e 479,99€ per il X20 Pro (anziché 499,99€). Queste offerte rappresentano un’occasione unica per portare a casa tecnologie avanzate a prezzi competitivi.