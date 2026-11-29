Xiaomi amplia la sua line-up di prodotti smart con un nuovo purificatore d’acqua da sottolavello. Il Mijia Water Purifier 3C 1000 è già in vendita in Cina sulla piattaforma Youpin. Si tratta di un sistema a osmosi inversa pensato per l’acqua di rete cittadina, con filtrazione in 11 stadi e una membrana che arriva a durare fino a cinque anni. La presentazione risale al 27 novembre 2026.

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Undici stadi di filtrazione, senza antincrostanti

Il trattamento dell’acqua avviene in 11 stadi fisici: si parte da una rete in acciaio inossidabile e dal cotone in polipropilene pieghettato, si passa per i blocchi di carbone attivo e si arriva alla membrana a osmosi inversa, che lavora con una precisione di 0,0001 micron, vale a dire 0,1 nanometri. Secondo Xiaomi vengono intercettati 145 tipi di contaminanti comuni, con il 99,9% del piombo e il 99,8% del cadmio rimossi, insieme a cloro residuo, ruggine e batteri come l’Escherichia coli. Il tasso di desalinizzazione della membrana è del 97,3%.

L’azienda fa sapere che il dispositivo ha ottenuto una certificazione di grado materno-infantile: in concreto non usa antincrostanti chimici, né per l’acqua in uscita né per quella di scarto, e l’acqua potabile prodotta è priva di bisfenolo A.

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Portata da 3,2 litri al minuto e controllo dall’app

La capacità dichiarata è di 1200G, pari a circa 4.540 litri al giorno, con una portata iniziale di 3,2 litri al minuto: un bicchiere da 150 ml si riempie in circa 2,8 secondi. Il recupero di acqua purificata si attesta al 74,9%, mentre una pompa a cinque camere gestisce la pressione contenendo la rumorosità. La capacità nominale totale indicata è di 4.000 litri di acqua purificata.

Le dimensioni contenute, 420 x 127 x 310 mm, permettono di sistemarlo sotto la maggior parte dei lavelli da cucina senza occupare tutto lo spazio disponibile. In dotazione c’è un rubinetto dedicato con un anello LED alla base, che segnala lo stato di salute del filtro. Grazie a HyperConnect il purificatore si collega all’app Mijia, da cui si tengono sotto controllo i livelli di TDS, i consumi giornalieri e il degrado esatto delle cartucce. La manutenzione riguarda due filtri frontali: quello composito PPC costa 249 yuan (37 dollari) e dura in genere due anni, mentre quello a osmosi inversa costa 699 yuan (104 dollari) e può arrivare a cinque anni.

Prezzo di lancio e canali di vendita

Chi acquista ora in Cina spende 999 yuan, circa 150 dollari, grazie al prezzo introduttivo, mentre il listino standard è fissato a 1.099 yuan, ovvero 164 dollari. La distribuzione passa per la piattaforma Youpin del gruppo.

Per il momento non risultano listini in euro, perché il prodotto è commercializzato soltanto in Cina, e resta da vedere se Xiaomi deciderà di portarlo anche in altri mercati.

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