Xiaomi ha lanciato in Cina il Mijia Sonic Sweep Electric Toothbrush 2, uno spazzolino elettrico con un anello LED sul manico che segnala le zone della bocca dove la pulizia non è stata sufficiente. Il prezzo di listino è di 199 yuan, circa 30 dollari, mentre la promozione introduttiva lo porta a 175 yuan, ovvero 26 dollari.

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Un anello luminoso che segnala le zone trascurate

Al centro dello spazzolino c’è un motore che lavora a 24.000 vibrazioni al minuto. La testina compie ampi movimenti di scansione e non vibra sul posto: riproduce la tecnica di Bass, quella che la maggior parte dei dentisti consiglia per rimuovere la placca. Le modalità disponibili sono tre, Gentle, Cleaning e Whitening, e il dispositivo ricorda l’ultima utilizzata. All’accensione applica un fade-in di tre secondi, così il dentifricio non schizza via dalle setole prima che lo strumento arrivi in bocca.

La funzione più interessante è il sensore a tre assi incorporato, che tiene traccia di come ti lavi i denti. Molti spazzolini smart richiedono di aprire un’app sul telefono, qui invece il feedback arriva direttamente sul manico attraverso l’anello LED, che divide la bocca in quattro aree. Le luci bianche indicano le zone coperte a sufficienza, quelle arancioni le zone saltate. C’è anche la classica vibrazione ogni 30 secondi, che serve a ricordarti di spostarti sulla sezione successiva.

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Due testine e setole che cambiano colore

Nella confezione trovi due testine. Quella per la pulizia standard monta setole a losanga disposte a mezzaluna, mentre la seconda è pensata per le gengive sensibili e usa setole più sottili, da 0,02 mm, arricchite con fluoro. Il retro delle testine è rivestito in gomma morbida, più cedevole del 25% rispetto ai materiali comuni e pieghevole fino a 45°, così se per caso batte contro i denti evita rumori sgradevoli.

Le setole sono prive di rame, quindi non arrugginiscono, e dopo circa tre mesi cambiano colore per ricordarti che è il momento di sostituirle. Il corpo dello spazzolino è leggermente più compatto della generazione precedente e misura 236 mm; i colori disponibili sono bianco, rosa, verde e blu.

Autonomia, ricarica e disponibilità

Secondo Xiaomi la batteria arriva fino a 180 giorni in modalità Gentle e a 100 giorni con la modalità Cleaning, considerando due lavaggi da due minuti al giorno. La ricarica avviene tramite una porta USB-C standard e richiede circa sei ore, mentre la certificazione IPX8 mette al riparo il dispositivo dall’immersione in acqua.

Il prodotto è venduto in Cina e al momento non risultano prezzi in euro per il mercato italiano. Le prenotazioni sono partite il 18 novembre e l’offerta di lancio resta valida fino al 25 novembre.

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