In occasione dell’evento di lancio parigino che ha visto come protagonisti assoluti i nuovi smartphone della serie Xiaomi 18 Pro, il produttore cinese ha presentato ufficialmente su scala globale una nuova linea di elettrodomestici smart progettati per la cura della casa, la gestione del bucato e la conservazione degli alimenti.

Le novità sono quattro in tutto, con tre che provengono dal brand Mijia e una dal brand principale, si integrano alla perfezione nell’ecosistema Xiaomi Home, permettendo agli utenti di controllare i dispositivi da remoto, personalizzare le routine domestiche e monitorare consumi e manutenzione, e puntano a semplificare le attività quotidiane. Scopriamo tutti i dettagli.

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Robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Partiamo con l’unico dispositivo a marchio Xiaomi del lotto, ovvero il robot aspirapolvere e lavapavimenti progettato per la pulizia accurata anche negli angoli più difficili della casa Xiaomi Robot Vacumm 6 Max.

Questo robot adotta un sistema a triplo braccio meccanico (spazzola laterale estensibile, rullo e panno angolare) che assicura una copertura fino al 95% di bordi e angoli, è in grado di superare ostacoli e dislivelli verticali fino a 6 cm (grazie a due gambe meccaniche bioniche), può scivolare sotto i mobili grazie alla torretta con radar dToF retrattile (lo spessore scende a 9 cm).

La navigazione è affidata a un sistema con tripla fotocamera potenziato dall’IA con scansone LiDAR a 360°: in questo modo, il robot può riconoscere 200 tipi di ostacoli, 80 categorie di arredi e 47 tipologie di macchie per adattare la strategia di pulizia. A proposito di pulizia, dispone di una potenza di aspirazione da 35.000 Pa.

La stazione base all-in-one si preoccupa di gestire in autonomia la raccolta della polvere (in un sacchetto monouso sigillato da 2,5 litri, pari a 75 giorni di autonomia), il lavaggio (con acqua calda a più di 85°C) e l’asciugatura (con aria calda a più di 50°C) dei panni.

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Aspirapolvere cordless Mijia Vacuum Cleaner 4 Max

Rimaniamo sui dispositivi per la cura dei pavimenti ma passiamo alle novità a marchio Mijia, dato che Xiaomi ha appena presentato il nuovo aspirapolvere cordless Mijia Vacuum Cleaner 4 Max.

Si tratta di un dispositivo sviluppato per la pulizia manuale profonda che offre una potenza di aspirazione massima di 280 AW (pressione di vuoto pari a 27.000 Pa), gestita da un motore brushless da 800 W (a 150.000 giri al minuto).

La spazzola principale integra un sistema di rilevamento della polvere a luce blu con grandangolo a 180° che è in grado di rendere visibili le particelle più sottili con un ingrandimento visivo fino a 30 volte. Il design del lato destro della spazzola consente di pulire a filo di pareti e battiscopa, mentre il tubo snodabile facilita il passaggio sotto letti e divani.

Questo aspirapolvere cordless integra poi una batteria removibile in grado di garantire fino a 90 minuti di autonomia (in modalità Eco e con la lancia per fessure). Al termine dell’utilizzo, l’aspirapolvere va riposto nella stazione base 4-in-1 “Push-in” che, in autonomia, svuota il serbatoio della polvere (con il 99% di efficienza) all’interno di un sacchetto sigillato da 3 litri (circa 100 giorni di utilizzo).

Lavasciuga Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg

Andando oltre, Xiaomi ha presentato la Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg, la prima lavasciuga del brand a triplo cestello destinata al mercato internazionale: i tre cestelli sono ad azionamento indipendente e permettono di lavare e asciugare contemporaneamente tipologie differenti di capi, azzerando i rischi di contaminazione incrociata.

Rispetto all’esecuzione di tre cicli consecutivi su un modello tradizionale del brand da 10 kg, il lavaggio simultaneo nei tre cestelli consente di abbattere i consumi (-48% di acqua e -49% di energia) e di risparmiare tempo (-68% nel complesso).

Dal punto di vista funzionale, la Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg integra la tecnologia Xiaomi Oxygen Care (elimina fino a 20 tipologie di macchie ostinate e preserva la brillantezza dei capi bianchi) e dispone di svariate modalità di utilizzo, come il ciclo Smart Wash da 32 minuti e il ciclo Quick Wash da 12 minuti.

L’igiene è garantita dall’azione combinata di vapore e acqua calda (elimina il 99,99% dei batteri), mentre l’asciugatura a bassa temperatura nei due cestelli più piccoli è pensata ad hoc per salvaguardare i tessuti più sensibili.

Frigorifero Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L

Chiudiamo con il frigorifero Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L che, come suggerito dal nome, dispone di una generosa capacità da 546 litri. È disponibile in due varianti, Cross-Door e French Door, entrambe con finitura Graphite Gray e profondità da 600 mm per l’installazione a filo con i mobili da cucina.

A prescindere dalla variante, una delle peculiarità di questo frigorifero combinato è il sistema automatico di produzione del ghiaccio integrato che impiega 55 minuti: nella versione Cross-Door permette di conservare fino a 140 cubetti di ghiaccio; nella versione French-Door, invece, saliamo a 180 cubetti.

Per garantire la freschezza degli alimenti, il frigorifero sfrutta la tecnologia Ion Hygiene⁺ (contro i cattivi odori) e il sistema Dual Cooling Fresh (gestione separata delle temperature tra vano frigo e congelatore). Sono inoltre presenti due cassetti a umidità controllata, chiamati Dual Humidity Boxes, dedicati alla conservazione di frutta e verdura.

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Disponibilità e prezzi dei nuovi elettrodomestici smart Xiaomi

Dei nuovi elettrodomestici smart targati Xiaomi, solo i due dispositivi dedicati alla pulizia dei pavimenti sono disponibili in Italia a partire da oggi, sia sui canali ufficiali del produttore cinese che presso i rivenditori autorizzati, ai seguenti prezzi:

Mijia Vacuum Cleaner 4 Max al prezzo di 549,99 euro Acquista su mi.com

al prezzo di Xiaomi Robot Vacuum 6 Max al prezzo di 999,99 euro Acquista su mi.com in promo lancio a 799,99 euro

al prezzo di

Gli altri due dispositivi saranno invece commercializzati prossimamente sul mercato italiano ai seguenti prezzi:

Lavasciuga Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12kg al prezzo consigliato di 1.499,99 euro

al prezzo consigliato di Frigorifero Mijia Refrigerator Pro Multi-Door 546L versione Cross-Door al prezzo consigliato di 1.299,99 euro versione French Door al prezzo consigliato di 1.399,99 euro



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