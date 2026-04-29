Trovare una telecamera di sicurezza interna che offra video HD 1080p, visione notturna a colori e audio bidirezionale a un prezzo inferiore ai 15€ sembra un’impresa. Eppure, l’offerta di oggi su Amazon rende possibile proprio questo. La WOLFANG Indoor Security Camera WS01 scende a un prezzo davvero aggressivo, rappresentando un’opportunità imperdibile per chiunque voglia aumentare la sicurezza della propria abitazione senza investire un capitale. Con uno sconto del 39%, questo dispositivo diventa un acquisto quasi obbligato per rapporto qualità-prezzo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione limitata.

WOLFANG Indoor Security Camera WS01: sorveglianza completa a un prezzo mini

La WOLFANG Indoor Security Camera WS01 si distingue per un pacchetto di funzionalità solitamente riservato a modelli di fascia superiore. Il cuore del dispositivo è un sensore da 3 Megapixel in grado di registrare video con una risoluzione HD 1080p, garantendo immagini nitide e dettagliate che permettono di riconoscere volti e particolari con chiarezza. Il design compatto e leggero la rende estremamente versatile e facile da installare in qualsiasi ambiente domestico, dal salotto alla camera dei bambini.

Uno dei punti di forza più significativi è il comparto di visione notturna. Grazie a un sistema a doppio LED infrarossi, la telecamera offre ben tre modalità operative: una classica visione a infrarossi in bianco e nero, una sorprendente visione notturna a colori per un’identificazione più precisa e una modalità di allarme che attiva le luci in caso di rilevamento. A questo si aggiunge un sistema di rilevamento del movimento basato su IA, progettato per ridurre i falsi allarmi e inviare notifiche push sullo smartphone solo quando viene rilevata un’attività umana sospetta.

Le caratteristiche principali includono:

Risoluzione Video: Full HD 1080p per immagini chiare e definite.

Full HD 1080p per immagini chiare e definite. Visione Notturna Avanzata: Tre modalità (infrarossi, colori, allarme) per una sorveglianza efficace 24 ore su 24.

Tre modalità (infrarossi, colori, allarme) per una sorveglianza efficace 24 ore su 24. Audio Bidirezionale: Microfono e altoparlante integrati per comunicare in tempo reale attraverso l’app, utile per parlare con i familiari o per dissuadere eventuali intrusi.

Microfono e altoparlante integrati per comunicare in tempo reale attraverso l’app, utile per parlare con i familiari o per dissuadere eventuali intrusi. Rilevamento Movimento Intelligente: Notifiche istantanee e precise direttamente sul vostro smartphone o tablet.

Notifiche istantanee e precise direttamente sul vostro smartphone o tablet. Installazione Semplice: Design flessibile che si adatta a qualsiasi superficie, sia appoggiata su un mobile che montata a parete.

L’offerta da non perdere su Amazon

Questa promozione rende la WOLFANG Indoor Security Camera WS01 un vero e proprio best-buy nel suo segmento di mercato. L’offerta è attualmente attiva su Amazon e permette di ottenere il dispositivo a un prezzo estremamente vantaggioso, ideale per chi vuole creare un piccolo sistema di sorveglianza domestica con una spesa minima.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Prezzo di listino: 17,99€

Prezzo in offerta: 10,99€

Risparmio totale: 7,00€

Sconto percentuale: 39%

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, poiché promozioni di questo tipo su prodotti così funzionali tendono a esaurirsi rapidamente. L’offerta è valida per il modello in confezione singola (1 Pack) venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti del colosso dell’e-commerce. Non sono richiesti coupon o codici sconto; il prezzo è già ribassato direttamente sulla pagina del prodotto.

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