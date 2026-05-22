Sorvegliare più stanze della casa con un sistema di telecamere smart spesso comporta una spesa considerevole. WOLFANG ribalta questa convinzione con un’offerta davvero aggressiva: un kit da 4 Telecamere WiFi Interno WS01 che crolla di prezzo su Amazon. A poco più di 10€ a telecamera, questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chi cerca una soluzione di sicurezza completa, versatile e accessibile senza compromessi sulla qualità. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo pacchetto e i termini dell’offerta.

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4 telecamere WOLFANG WS01: sicurezza a 360 gradi e funzioni smart

Il punto di forza di questo pacchetto WOLFANG WS01 è senza dubbio il rapporto tra funzionalità e prezzo, specialmente considerando che include ben quattro unità. Ogni telecamera è progettata per offrire una sorveglianza interna completa e intuitiva. La qualità video è garantita da un sensore 1080P Full HD, che assicura riprese chiare e dettagliate, sufficienti per identificare volti e particolari importanti all’interno di una stanza. Grazie alla capacità di rotazione, le telecamere offrono una copertura visiva a 360 gradi, eliminando angoli ciechi e permettendo di monitorare l’intero ambiente con un unico dispositivo.

La sorveglianza non si ferma al calar del buio. La visione notturna a infrarossi (IR) si attiva automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione, fornendo immagini nitide anche nel buio più totale. Dal punto di vista delle funzionalità smart, il sistema si distingue per l’audio bidirezionale: il microfono e l’altoparlante integrati permettono di comunicare a distanza con chi si trova in casa, che si tratti di familiari o animali domestici. Altrettanto importante è il sistema di rilevamento del movimento e dei suoni, che invia notifiche in tempo reale sullo smartphone ogni volta che viene percepita un’attività sospetta. Per l’archiviazione dei filmati, avrete massima flessibilità: è supportato sia lo storage locale su scheda SD (non inclusa) sia l’abbonamento a un servizio cloud. L’integrazione con assistenti vocali come Alexa completa il quadro, consentendo un controllo vocale pratico e immediato.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Risoluzione Video: 1080P Full HD

1080P Full HD Copertura: 360 gradi (pan/tilt motorizzato)

360 gradi (pan/tilt motorizzato) Audio: Bidirezionale (microfono e altoparlante integrati)

Bidirezionale (microfono e altoparlante integrati) Visione Notturna: Infrarossi (IR)

Infrarossi (IR) Rilevamento: Movimento e suoni con notifiche push

Movimento e suoni con notifiche push Archiviazione: Slot per scheda SD e supporto Cloud

Slot per scheda SD e supporto Cloud Connettività: WiFi 2.4 GHz

WiFi 2.4 GHz Compatibilità: Integrazione con Alexa

Integrazione con Alexa Contenuto Confezione: 4 telecamere WOLFANG WS01

Un’offerta da non perdere su Amazon

Questa eccezionale promozione è disponibile su Amazon. Il prezzo di listino del kit da quattro telecamere WOLFANG WS01 è di 59,99€, ma grazie allo sconto attuale è possibile acquistarlo a soli 43,89€. Si tratta di uno sconto netto del 27%, che si traduce in un risparmio immediato di 16,10€. Il vero valore, però, emerge analizzando il costo per singola unità: con questa offerta, ogni telecamera vi costerà circa 11€, un prezzo estremamente competitivo per un dispositivo con queste caratteristiche.

L’offerta è valida per la confezione da quattro unità, ideale per coprire più ambienti come soggiorno, camerette, ingressi o uffici. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo velocità e affidabilità nella consegna. Si consiglia di approfittarne rapidamente, poiché promozioni di questo tipo sono spesso soggette a una durata limitata o all’esaurimento delle scorte disponibili.

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