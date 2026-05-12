Pensate sia impossibile proteggere la vostra casa con un sistema di videosorveglianza 2K e un videocitofono spendendo meno di 60€? Amazon riscrive le regole con un’offerta che ha del clamoroso, proponendo il kit composto da Videocamera esterna 2K+ Blink (ultimo modello) e Videocitofono supplementare Blink a un prezzo che rappresenta il suo minimo storico assoluto. Si tratta di un’opportunità unica per dotarsi di un ecosistema di sicurezza smart, versatile e di alta qualità con uno sconto eccezionale del 61%. Questa promozione rende accessibile una tecnologia solitamente ben più costosa, unendo due dispositivi fondamentali per il monitoraggio domestico. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo sistema e i termini della promozione.

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Blink Outdoor 2K+ con Videocitofono supplementare: sicurezza 2k e massima versatilità

Il cuore di questo sistema è la Blink Outdoor 2K+, una videocamera di sicurezza progettata per resistere agli agenti atmosferici e offrire una sorveglianza impeccabile. Il punto di forza è senza dubbio la qualità video: il sensore cattura immagini con una risoluzione 2K (2560 x 1440 pixel), garantendo un livello di dettaglio nettamente superiore al classico Full HD, fondamentale per riconoscere volti o targhe a distanza. L’ampio campo visivo diagonale di 135° permette di coprire vaste aree come giardini o vialetti con un singolo dispositivo.

La sua natura completamente senza fili e la batteria a lunga durata la rendono estremamente facile da installare in qualsiasi punto esterno, senza la necessità di opere murarie. Tra le altre caratteristiche spiccano la visione notturna migliorata, che assicura riprese chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione, e l’audio bidirezionale con cancellazione del rumore, per comunicare in modo nitido con chi si trova dall’altra parte. A completare il kit c’è il Videocitofono supplementare Blink, che si integra perfettamente nell’ecosistema, permettendo di vedere e parlare con chi suona alla porta direttamente dallo smartphone.

Le specifiche tecniche principali includono:

Risoluzione Video: 2K (2560 x 1440 pixel)

2K (2560 x 1440 pixel) Campo Visivo: 135° diagonale, 115° orizzontale

135° diagonale, 115° orizzontale Audio: Bidirezionale con cancellazione del rumore

Bidirezionale con cancellazione del rumore Connettività: Wi-Fi, richiede Sync Module 2 (incluso nel kit)

Wi-Fi, richiede Sync Module 2 (incluso nel kit) Resistenza: Certificata per uso esterno

Certificata per uso esterno Integrazione: Piena compatibilità con Amazon Alexa

L’offerta su Amazon: sconto del 61% e minimo storico

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa imperdibile promozione. Il kit che include una videocamera Blink Outdoor 2K+, un Videocitofono Blink e il Sync Module 2 necessario per il funzionamento è attualmente disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 59,99€. Considerando che il prezzo di listino originale del bundle è di 154,98€, si tratta di un risparmio netto di ben 94,99€, che corrisponde a uno sconto del 61%.

Questo prezzo non è solo vantaggioso, ma rappresenta il minimo storico mai registrato per questo specifico sistema di sicurezza, rendendolo un vero e proprio affare. L’offerta è a tempo limitato e soggetta alla disponibilità delle scorte, che potrebbero esaurirsi rapidamente data l’entità dello sconto. La vendita è gestita direttamente da Amazon, garantendo spedizioni rapide, specialmente per gli utenti abbonati al servizio Prime, e un’assistenza clienti affidabile. Il colore disponibile per entrambi i dispositivi in questa offerta è il bianco.

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