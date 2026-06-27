Il modello Ardes STEELO 30G tocca il prezzo più basso che si sia mai visto per questo ventilatore da tavolo, con uno sconto che supera il 40% su Amazon. Chi cercava un modo economico per affrontare il caldo senza rinunciare all’estetica, ha trovato la risposta giusta al momento giusto.
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Ardes STEELO 30G: tutto il fresco che serve in 40W di potenza silenziosa
Ardes è un brand italiano con oltre 60 anni di storia nel settore dei piccoli elettrodomestici, e STEELO 30G è uno degli esempi più riusciti di come estetica e funzionalità possano convivere in un prodotto accessibile.
Il ventilatore monta 5 pale semitrasparenti da Ø 30 cm in colorazione grigia, racchiuse da una griglia a nido d’ape che non è solo un dettaglio decorativo ma contribuisce a ottimizzare il flusso d’aria in uscita. La potenza di 40W garantisce prestazioni concrete senza il consumo energetico dei modelli più grandi.
Tra le caratteristiche che rendono STEELO 30G particolarmente versatile:
- 3 velocità selezionabili per adattare l’intensità del flusso d’aria a qualsiasi situazione
- Oscillazione laterale automatica per distribuire l’aria in modo uniforme su tutta la stanza
- Inclinazione verticale regolabile per orientare il getto esattamente dove serve
- Base ampia e stabile da 2 kg per la massima sicurezza anche su superfici inclinate
- Dimensioni compatte 35 x 26 x 47 cm, ideali per scrivania, comodino o angolo ufficio
Il punto di forza che distingue questo modello dalla concorrenza nella stessa fascia di prezzo è proprio la combinazione tra oscillazione automatica e inclinazione regolabile: funzioni che su molti ventilatori economici non compaiono insieme. Il risultato è una ventilazione davvero personalizzabile, adatta sia per lavorare che per dormire senza rumori fastidiosi. Il montaggio è immediato e non richiede attrezzi, il che lo rende pronto all’uso fin dalla prima accensione.
Il prezzo crolla: ecco i numeri dell’offerta su Amazon
Il prezzo di listino di Ardes STEELO 30G è 27,90€, ma in questo momento su Amazon.it è disponibile a soli 15,90€, con uno sconto del 43% che equivale a un risparmio netto di 12€. Non si tratta di una promo marginale: è il minimo storico per questo modello, e considerando che si parla di un ventilatore da tavolo con oscillazione automatica e inclinazione regolabile, il rapporto qualità/prezzo attuale è difficilmente battibile.
La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida con le condizioni Prime, e lo stock potrebbe ridursi velocemente viste le temperature in arrivo. Non è il tipo di offerta che aspetta.
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