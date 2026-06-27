Il modello Ardes STEELO 30G tocca il prezzo più basso che si sia mai visto per questo ventilatore da tavolo, con uno sconto che supera il 40% su Amazon. Chi cercava un modo economico per affrontare il caldo senza rinunciare all’estetica, ha trovato la risposta giusta al momento giusto.

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Ardes STEELO 30G: tutto il fresco che serve in 40W di potenza silenziosa

Ardes è un brand italiano con oltre 60 anni di storia nel settore dei piccoli elettrodomestici, e STEELO 30G è uno degli esempi più riusciti di come estetica e funzionalità possano convivere in un prodotto accessibile.

Il ventilatore monta 5 pale semitrasparenti da Ø 30 cm in colorazione grigia, racchiuse da una griglia a nido d’ape che non è solo un dettaglio decorativo ma contribuisce a ottimizzare il flusso d’aria in uscita. La potenza di 40W garantisce prestazioni concrete senza il consumo energetico dei modelli più grandi.

Tra le caratteristiche che rendono STEELO 30G particolarmente versatile:

3 velocità selezionabili per adattare l’intensità del flusso d’aria a qualsiasi situazione

selezionabili per adattare l’intensità del flusso d’aria a qualsiasi situazione Oscillazione laterale automatica per distribuire l’aria in modo uniforme su tutta la stanza

per distribuire l’aria in modo uniforme su tutta la stanza Inclinazione verticale regolabile per orientare il getto esattamente dove serve

per orientare il getto esattamente dove serve Base ampia e stabile da 2 kg per la massima sicurezza anche su superfici inclinate

da 2 kg per la massima sicurezza anche su superfici inclinate Dimensioni compatte 35 x 26 x 47 cm, ideali per scrivania, comodino o angolo ufficio

Il punto di forza che distingue questo modello dalla concorrenza nella stessa fascia di prezzo è proprio la combinazione tra oscillazione automatica e inclinazione regolabile: funzioni che su molti ventilatori economici non compaiono insieme. Il risultato è una ventilazione davvero personalizzabile, adatta sia per lavorare che per dormire senza rumori fastidiosi. Il montaggio è immediato e non richiede attrezzi, il che lo rende pronto all’uso fin dalla prima accensione.

Il prezzo crolla: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di Ardes STEELO 30G è 27,90€, ma in questo momento su Amazon.it è disponibile a soli 15,90€, con uno sconto del 43% che equivale a un risparmio netto di 12€. Non si tratta di una promo marginale: è il minimo storico per questo modello, e considerando che si parla di un ventilatore da tavolo con oscillazione automatica e inclinazione regolabile, il rapporto qualità/prezzo attuale è difficilmente battibile.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida con le condizioni Prime, e lo stock potrebbe ridursi velocemente viste le temperature in arrivo. Non è il tipo di offerta che aspetta.

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