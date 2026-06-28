Chi ha un gatto che esce di casa conosce bene quella sensazione: ore di silenzio, nessun miagolio alla porta, e la mente che inizia a correre. Tractive GPS CAT Mini è stato progettato proprio per spezzare questo ciclo di ansia, ed è oggi disponibile su Amazon a un prezzo che difficilmente si era mai visto prima. Da 49,99€ a soli 20€, il risparmio è reale e lo sconto sfiora il 60%. Analizziamo cosa si porta a casa a questo prezzo.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Tractive GPS CAT Mini: il primo tracker felino pensato davvero per i gatti

Non si tratta di un tracker per cani riadattato. Tractive CAT 6 Mini è il primo dispositivo GPS con monitoraggio della salute integrato progettato specificatamente sulla fisiologia e i comportamenti del gatto, sviluppato a partire da miliardi di dati anonimi raccolti su movimenti reali di felini. Un dettaglio che fa la differenza.

Il dispositivo pesa soltanto 31 grammi collare incluso, pensato per gatti tra 1,4 e 8 kg, e include un collare Rogz con sgancio di sicurezza (breakaway): se il gatto rimane impigliato in un ramo o una recinzione, il collare si sgancia automaticamente. La certificazione IP68 garantisce impermeabilità completa, pioggia e pozzanghere incluse.

Le specifiche tecniche principali:

Localizzazione in tempo reale con aggiornamenti ogni 2-3 secondi (non una volta al minuto come molti concorrenti)

con aggiornamenti ogni 2-3 secondi (non una volta al minuto come molti concorrenti) Tecnologia combinata GPS + LTE + Wi-Fi + Bluetooth per una copertura precisa in oltre 175 paesi

per una copertura precisa in oltre SIM integrata che si connette alla migliore rete disponibile, esattamente come uno smartphone

che si connette alla migliore rete disponibile, esattamente come uno smartphone Batteria fino a 7 giorni con uso standard, 5 giorni con Power Saving Zone attiva

con uso standard, 5 giorni con Power Saving Zone attiva Cronologia posizioni degli ultimi 365 giorni

degli ultimi 365 giorni Recinti virtuali con notifiche istantanee in caso di sconfinamento

con notifiche istantanee in caso di sconfinamento Monitoraggio attività, sonno e salute , con avvisi automatici in caso di variazioni comportamentali anomale

, con avvisi automatici in caso di variazioni comportamentali anomale Scratch Monitoring: funzionalità esclusiva che rileva variazioni nel comportamento di grattarsi, utile per individuare precocemente allergie, irritazioni o stress

Tutto si gestisce tramite l’app gratuita Tractive GPS, disponibile per iOS e Android, con la possibilità di condividere la posizione con familiari o pet sitter. Con oltre 9.300 recensioni su Amazon e una media di 4,1/5 stelle, la reputazione del prodotto parla da sola.

Un punto da tenere presente: Tractive richiede un abbonamento attivo per funzionare. Il piano annuale Base costa 60€/anno, quello Premium 72€/anno, oppure è possibile partire da 4€ al mese con piani più lunghi. Senza abbonamento il dispositivo non è utilizzabile, quindi va considerato come costo aggiuntivo nel calcolo complessivo.

Quasi -60%: i numeri dell’offerta su Amazon

L’offerta è disponibile su Amazon.it con spedizione gratuita Prime. Ecco i numeri:

Prezzo originale: 49,99€

49,99€ Prezzo scontato: 20€

20€ Risparmio: circa 30€

circa Sconto: quasi il 60%

Il prodotto è disponibile in tre colorazioni: blu scuro, marrone e menta. La confezione include il tracker, il collare Rogz breakaway, il cavo di ricarica, il supporto per il collare e il manuale. Considerando che il prezzo di listino su Amazon si attestava stabilmente tra i 49 e i 59€, i 20€ attuali rappresentano un minimo storico da non sottovalutare.

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, vale la pena iscriversi al canale Telegram PrezziTech, dove vengono segnalate le migliori promozioni tech, e a ErroriBomba per gli sconti più assurdi e gli errori di prezzo su qualsiasi categoria di prodotto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google