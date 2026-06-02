Risolvere i problemi di copertura Wi-Fi in case di medie e grandi dimensioni senza spendere una fortuna è una sfida costante. Il sistema Tenda Wi-Fi Mesh MW12-3 rompe questa regola, presentandosi oggi con un’offerta che lo porta al suo minimo storico su Amazon. Con uno sconto del 44%, questa è un’opportunità eccezionale per eliminare definitivamente le zone morte e garantire una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa, dal seminterrato alla soffitta. La tecnologia Tri-Band AC2100 assicura prestazioni elevate anche con decine di dispositivi connessi simultaneamente, rendendolo ideale per lo streaming 4K, il gaming online e lo smart working. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini di questa imperdibile promozione.

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Tenda MW12-3: copertura totale e prestazioni tri-band

Il Tenda Sistema Wi-Fi Mesh MW12-3 non è un semplice router, ma un sistema intelligente progettato per creare una rete Wi-Fi unificata e performante. Il cuore del sistema è la sua tecnologia Tri-Band AC2100, che utilizza tre bande wireless distinte (una a 2.4 GHz da 300 Mbps e due a 5 GHz da 867 Mbps ciascuna) per ottimizzare il traffico di rete. Una delle bande a 5 GHz viene dedicata come backhaul per la comunicazione tra i nodi, lasciando le altre due completamente libere per i dispositivi connessi. Questo si traduce in una riduzione drastica della congestione e in velocità più elevate e stabili per tutti.

Il kit da 3 unità è progettato per coprire superfici fino a 550 metri quadrati, eliminando ogni “dead zone” e garantendo un segnale forte e costante ovunque. Grazie al supporto dei protocolli IEEE 802.11k/v/r, il passaggio da un nodo all’altro avviene in modo trasparente e senza interruzioni (seamless roaming), perfetto per chi si sposta in casa durante una videochiamata o lo streaming. Sotto la scocca, ogni nodo è alimentato da una CPU dual-core da 900MHz e 256MB di memoria RAM DDR3, una dotazione hardware che permette di gestire senza problemi oltre 100 dispositivi connessi contemporaneamente.

Dal punto di vista della connettività fisica, ogni unità del Tenda MW12-3 è dotata di 3 porte Gigabit Ethernet, ideali per collegare via cavo dispositivi che richiedono la massima stabilità e velocità, come console da gioco, Smart TV o PC desktop. La configurazione e la gestione della rete sono estremamente semplici grazie all’app Tenda, che guida l’utente passo dopo passo nell’installazione e permette di impostare parental control, creare una rete ospiti e monitorare i dispositivi connessi. Sebbene non supporti il più recente standard Wi-Fi 6, le sue prestazioni lo rendono una scelta eccellente e incredibilmente conveniente al prezzo attuale.

Un’offerta da non perdere: i dettagli

Questa promozione rappresenta una delle migliori occasioni per aggiornare la propria rete domestica. Il sistema Tenda Wi-Fi Mesh MW12-3 (confezione da 3 pezzi) è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale.

Il prezzo di listino di 159,99€ viene abbattuto, portando il costo finale a soli 89,99€. Si tratta di uno sconto netto del 44%, che si traduce in un risparmio immediato di ben 70€ sul prezzo originale. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi una logistica rapida e un’assistenza clienti affidabile. Non è necessario applicare alcun coupon, lo sconto è già visibile sulla pagina del prodotto. Trattandosi di un prezzo minimo storico, è probabile che le scorte siano limitate o che la promozione abbia una durata definita. È quindi consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità di migliorare drasticamente la propria connettività domestica a un costo estremamente competitivo.

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