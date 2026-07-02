Chi dice che per avere una videocamera di sorveglianza con risoluzione 3K, AI tracking e Wi-Fi dual-band 5 GHz bisogna spendere cifre importanti? La Telecamera Wi-Fi Interno 3K di Alaga sta circolando a un prezzo decisamente sotto la media per questa categoria, con uno sconto che sfiora il 40% su Amazon. Non si tratta di una camera di sorveglianza qualunque a pochi euro: c’è dentro tecnologia che qualche anno fa si trovava solo su prodotti ben più costosi.

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Alaga telecamera 3K: risoluzione, AI e dual-band in un unico dispositivo compatto

Partiamo dalla cosa più importante: la risoluzione 3K da 5 Megapixel (equivalente a 2880×1620 pixel). Rispetto al classico Full HD 1080p, il salto qualitativo è evidente, soprattutto quando si ha bisogno di riconoscere un volto o leggere un dettaglio nel filmato. La nitidezza è uno dei punti di forza che distingue questo modello dalla concorrenza nella stessa fascia di prezzo.

La connettività Wi-Fi è dual-band 2.4 GHz e 5 GHz: poter scegliere la banda a 5 GHz significa streaming più stabile, latenza ridotta e meno interferenze rispetto ai dispositivi che operano esclusivamente sul 2.4 GHz, specialmente in case con molti dispositivi connessi. Il setup iniziale è ulteriormente semplificato grazie alla connessione Bluetooth per il primo abbinamento.

Tra le caratteristiche che rendono questa telecamera davvero interessante a questo prezzo, spicca il sistema di rilevamento AI: non si tratta di una semplice motion detection basata sul cambiamento dei pixel, ma di un algoritmo in grado di distinguere persone, animali e oggetti, riducendo drasticamente i falsi allarmi. A questo si aggiunge l’auto-tracking, che ruota fisicamente la telecamera seguendo il soggetto in movimento grazie alla funzione Pan & Tilt a 360°: nessun angolo cieco, nessuna zona morta nell’inquadratura.

Le specifiche tecniche principali in sintesi:

Risoluzione: 3K / 5MP (QHD, 2880×1620 px)

3K / 5MP (QHD, 2880×1620 px) Wi-Fi: Dual-band 2.4 GHz + 5 GHz + Bluetooth per il setup

Dual-band 2.4 GHz + 5 GHz + Bluetooth per il setup Rilevamento: AI avanzato con riconoscimento di persone e animali

AI avanzato con riconoscimento di persone e animali Pan & Tilt: Rotazione 360° con auto-tracking in tempo reale

Rotazione 360° con auto-tracking in tempo reale Visione notturna: IR fino a 9–12 metri

IR fino a 9–12 metri Audio: Bidirezionale (microfono + altoparlante integrati)

Bidirezionale (microfono + altoparlante integrati) Assistenti vocali: Amazon Alexa e Google Assistant

e Archiviazione: 3 mesi di cloud inclusi + supporto microSD

+ supporto microSD Privacy: Modalità di disattivazione del monitoraggio integrata

La compatibilità nativa con Alexa e Google Assistant consente di visualizzare il feed live su Echo Show o Google Nest Hub con un semplice comando vocale, integrandosi perfettamente in un ecosistema smart home già esistente. I 3 mesi di cloud gratuiti inclusi nell’acquisto sono un valore aggiunto concreto: permettono di archiviare e rivedere i filmati senza costi aggiuntivi immediati.

Quasi -40%: i numeri dell’offerta su Amazon

Su Amazon.it, la Alaga Telecamera Wi-Fi Interno 3K è disponibile a 13,22€, rispetto al prezzo precedente di 21,79€. Lo sconto è del 39%, per un risparmio di circa 8,57€.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con spedizione inclusa. Non ci sono indicazioni di scadenza imminente, ma a questo prezzo e con queste specifiche la disponibilità potrebbe variare rapidamente.

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