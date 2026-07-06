Trovare una telecamera di sorveglianza da interno che unisca risoluzione 3K, AI avanzata e Wi-Fi dual band sotto i 20€ sembrava quasi impossibile. Eppure la Telecamera Wi-Fi Interno 3K di Alaga è attualmente in promozione su Amazon con uno sconto che sfiora il 40%, portando il prezzo a livelli davvero difficili da ignorare per chi vuole mettere in sicurezza la propria casa senza svuotare il portafoglio.

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Telecamera Wi-Fi Interno 3K: occhio intelligente a 360° con visione notturna e AI

La prima cosa che salta all’occhio è la risoluzione 3K da 5MP (QHD), un livello di dettaglio nettamente superiore al classico Full HD che si trova su molte telecamere di fascia analoga. Inquadrature nitide, dettagli riconoscibili anche su ampie superfici e qualità video che regge bene sia di giorno che di notte.

Proprio sulla visione notturna vale la pena soffermarsi: la telecamera integra un sistema Dual LED capace di lavorare sia in modalità infrarossa tradizionale (immagini in bianco e nero nel buio assoluto) che con luce bianca visibile per riprese notturne a colori, una funzionalità che su questa fascia di prezzo è tutt’altro che scontata.

Il cuore tecnologico del prodotto è però il sistema di rilevamento AI, che va ben oltre la semplice motion detection basata sui pixel. L’algoritmo distingue attivamente persone, animali e oggetti, riducendo drasticamente i falsi allarmi e inviando notifiche push sullo smartphone solo quando rileva effettivamente una presenza umana. Niente più alert inutili causati da un gatto o da un’ombra.

La funzione Pan & Tilt a 360° con auto-tracking completa il quadro: la telecamera ruota fisicamente seguendo il soggetto in movimento, eliminando qualsiasi angolo cieco nell’ambiente monitorato. Di seguito le specifiche tecniche principali:

Risoluzione : 3K / 5MP QHD

: 3K / 5MP QHD Connettività : Wi-Fi Dual Band 2.4 GHz e 5 GHz

: Wi-Fi Dual Band 2.4 GHz e 5 GHz Rilevamento : AI (persone, animali, oggetti)

: AI (persone, animali, oggetti) Visione notturna : Dual LED (IR + colori)

: Dual LED (IR + colori) Audio : bidirezionale con microfono e altoparlante integrati

: bidirezionale con microfono e altoparlante integrati Rotazione : Pan & Tilt 360° con auto-tracking

: Pan & Tilt 360° con auto-tracking Archiviazione : MicroSD fino a 128 GB + 3 mesi di cloud gratuiti

: MicroSD fino a 128 GB + 3 mesi di cloud gratuiti Compatibilità : Amazon Alexa, Google Assistant

: Amazon Alexa, Google Assistant App: Android e iOS

Da segnalare anche la modalità privacy per disattivare la ripresa quando si è in casa, l’audio bidirezionale che permette di comunicare in tempo reale attraverso l’app e la funzione sirena integrata. La connessione Wi-Fi 5 GHz garantisce poi stabilità e bassa latenza nella visualizzazione del feed live da remoto, un vantaggio concreto rispetto ai modelli solo 2.4G.

Sconto quasi al 40%: i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo originale della Telecamera Wi-Fi Interno 3K Alaga è 21,79€, ma grazie alla promozione attiva su Amazon scende a soli 13,22€, con un risparmio di circa 8,57€ e uno sconto vicino al 39%.

Per una telecamera con queste caratteristiche si tratta di un prezzo davvero competitivo, soprattutto considerando che i 3 mesi di cloud gratuiti inclusi eliminano qualsiasi costo aggiuntivo nell’immediato per l’archiviazione dei filmati. La disponibilità è immediata su Amazon con spedizione Prime.

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