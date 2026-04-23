Trovare una telecamera di sicurezza per esterni che unisca una risoluzione 4K, una copertura a 360 gradi e funzioni di intelligenza artificiale avanzata a meno di 100€ è un’impresa ardua. La Tapo C560WS di TP-Link rompe questa regola, presentandosi oggi in offerta come una delle soluzioni più complete e convenienti sul mercato. Con uno sconto significativo su Amazon, questo dispositivo diventa un acquisto quasi obbligato per chiunque voglia potenziare la propria sicurezza senza compromessi sulla qualità. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che la rendono così interessante e i dettagli di questa promozione imperdibile.

Tapo C560WS: sorveglianza 4k a 360 gradi con intelligenza artificiale

La Tapo C560WS si distingue immediatamente per la sua capacità di registrare video in risoluzione 4K 8MP, un dettaglio non da poco in questa fascia di prezzo. Questa altissima definizione permette di catturare immagini nitide e ricche di dettagli, fondamentali per identificare volti, targhe o altri particolari importanti. A differenza delle telecamere fisse, la C560WS offre una funzionalità Pan/Tilt motorizzata che garantisce una copertura orizzontale di 360° e un’ampia inclinazione verticale, eliminando di fatto qualsiasi angolo cieco e permettendo di monitorare aree molto vaste con un singolo dispositivo.

Un altro punto di forza è la tecnologia di visione notturna a colori Starlight. Grazie a un sensore ad alta sensibilità, la telecamera è in grado di riprodurre immagini a colori anche in condizioni di scarsissima illuminazione, offrendo una visibilità notturna nettamente superiore rispetto alle tradizionali telecamere a infrarossi. L’intelligenza artificiale integrata, processata localmente, eleva ulteriormente il livello di sicurezza: il dispositivo è capace di distinguere tra persone, veicoli e animali domestici, inviando notifiche mirate e riducendo drasticamente i falsi allarmi. Supporta anche il riconoscimento facciale per una gestione ancora più smart degli accessi.

Dal punto di vista della connettività e della robustezza, la Tapo C560WS è equipaggiata con supporto Wi-Fi 6 dual-band (2.4/5 GHz) e una porta Ethernet per una connessione stabile e affidabile. La certificazione IP66 ne assicura la resistenza a pioggia, polvere e condizioni meteorologiche avverse, rendendola perfetta per l’installazione all’esterno. Per l’archiviazione dei filmati, offre la massima flessibilità: è possibile utilizzare una scheda microSD fino a 512 GB (non inclusa) o sottoscrivere un abbonamento al servizio cloud Tapo Care. Infine, la piena compatibilità con Alexa e Google Assistant permette di integrarla facilmente nel proprio ecosistema smart home.

L’offerta su amazon: un’occasione da non perdere

Questa telecamera di sicurezza dalle prestazioni eccellenti è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo estremamente competitivo. Il prezzo di listino di 109,99€ scende a soli 79,99€, con uno sconto del 27% che si traduce in un risparmio netto di 30€. Si tratta di una delle migliori offerte mai viste per un dispositivo con queste caratteristiche tecniche, specialmente considerando la risoluzione 4K e le funzioni AI avanzate.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi il consiglio è di non attendere troppo se siete alla ricerca di una soluzione di videosorveglianza completa e affidabile. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la consueta affidabilità e rapidità nella consegna, oltre alle politiche di reso facilitate.

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