Chi dice che per sorvegliare casa in 4K senza fili serva un impianto costoso o un elettricista? Tapo C465 dimostra il contrario, abbinando un pannello solare integrato a una batteria da 7.800 mAh e a un’intelligenza artificiale bordo capace di distinguere persone, animali e veicoli. E in questo momento su Amazon la si trova con uno sconto del 23% rispetto al prezzo di listino. Analizziamo nel dettaglio perché vale la pena considerarla.

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Tapo C465: 4K, solare e AI in un design tutto-in-uno senza compromessi

Tapo C465 non è semplicemente una telecamera da esterno: è una soluzione di videosorveglianza autonoma pensata per chi non vuole scendere a patti né sulla qualità dell’immagine né sulla semplicità d’installazione.

Il cuore del sistema è la risoluzione 4K UHD da 8 megapixel (3840 × 2160 px), abbinata a uno zoom digitale 18x e a un campo visivo di 135°. Il risultato è una copertura ampia con un livello di dettaglio che permette, ad esempio, di leggere chiaramente una targa o riconoscere un volto anche nelle zone periferiche dell’inquadratura.

Di notte, entra in gioco la tecnologia Starlight con IR da 850 nm, che garantisce visione notturna a colori anche in condizioni di buio quasi totale, senza affidarsi a soli LED infrarossi in bianco e nero.

Sul fronte energetico, il pannello solare in celle di silicio monocristallino è regolabile di 45° in qualsiasi direzione, con un anello attorno all’obiettivo che offre una rotazione a 360° per ottimizzare l’esposizione. Bastano 50 minuti di sole per alimentare la telecamera per l’intera giornata. La batteria integrata da 7.800 mAh garantisce fino a 180 giorni di autonomia con una singola carica, una riserva preziosa nei periodi di scarsa irradiazione solare.

L’installazione è immediata grazie alla base magnetica regolabile, mentre il cavo antifurto integrato e la sirena sonora scoraggiano eventuali tentativi di rimozione.

Le specifiche tecniche principali in sintesi:

Risoluzione: 4K UHD 8MP (3840 × 2160 px), zoom 18x, FOV 135°

4K UHD 8MP (3840 × 2160 px), zoom 18x, FOV 135° Visione notturna: Starlight a colori + IR 850 nm

Starlight a colori + IR 850 nm Batteria: 7.800 mAh, fino a 180 giorni di autonomia

7.800 mAh, fino a 180 giorni di autonomia Pannello solare: silicio monocristallino, regolabile 45° + rotazione 360°

silicio monocristallino, regolabile 45° + rotazione 360° Rilevamento AI: persone, animali, veicoli (senza abbonamento mensile)

persone, animali, veicoli (senza abbonamento mensile) Connettività: WiFi Dual Band 2,4 GHz / 5 GHz

WiFi Dual Band 2,4 GHz / 5 GHz Certificazione: IP65, operative tra -40°C e +60°C

IP65, operative tra -40°C e +60°C Audio: bidirezionale con altoparlante e microfono integrati

bidirezionale con altoparlante e microfono integrati Archiviazione: microSD fino a 512 GB (non inclusa) o cloud Tapo Care

microSD fino a 512 GB (non inclusa) o cloud Tapo Care Compatibilità: Amazon Alexa, Google Assistant, Chromecast

Un dettaglio che merita attenzione è il rilevamento AI con NPU dedicata: gli algoritmi elaborano localmente immagini e movimenti, riducendo i falsi allarmi e senza inviare dati al cloud, il tutto incluso senza costi ricorrenti.

Offerta Amazon: prezzo interessante con sconto del 23%

Su Amazon.it, Tapo C465 è disponibile a 99,99€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 129,99€, con un risparmio di 30€ pari al 23% di sconto. Non si tratta del minimo assoluto mai visto per questo modello, ma il prezzo attuale rappresenta comunque un valore positivo considerando le oscillazioni registrate nelle ultime settimane. Chi stava valutando l’acquisto da un po’ potrebbe trovare questo momento interessante per procedere.

La confezione include la telecamera, la base magnetica, una piastra metallica, la dima di montaggio, 3 viti e tasselli, il cavo antifurto, un cavo di ricarica USB e la guida rapida. La scheda microSD non è inclusa.

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