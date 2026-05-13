Trovare una telecamera di sicurezza per esterni che combini un’installazione semplice, una lunga autonomia e una qualità video superiore può essere complicato. La Tapo C425 di TP-Link risponde a questa esigenza con una soluzione completamente senza fili, dotata di una batteria che promette fino a 300 giorni di autonomia, risoluzione 2K QHD e una pratica base magnetica. Oggi, il kit da due telecamere diventa ancora più accessibile grazie a un’offerta interessante su Amazon, rappresentando un’ottima opportunità per chi desidera un sistema di videosorveglianza efficace e privo di complicazioni. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del prodotto e i termini della promozione.

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Tapo C425: risoluzione 2K e 300 giorni di autonomia senza fili

La Tapo C425 si distingue per un insieme di caratteristiche tecniche pensate per massimizzare l’efficacia e la semplicità d’uso. Il punto di forza è senza dubbio la qualità video: il sensore da 4 MP garantisce una risoluzione 2K QHD (2560 x 1440 pixel), nettamente superiore allo standard Full HD, permettendo di catturare dettagli nitidi e riconoscere volti o targhe con maggiore facilità. L’ampio campo visivo di 150° assicura una copertura estesa dell’area monitorata.

Un altro elemento cruciale è l’autonomia. La batteria integrata è progettata per durare fino a 300 giorni con una singola carica, un valore che riduce drasticamente la necessità di manutenzione. L’installazione è resa estremamente flessibile dalla base magnetica, che consente di posizionare la telecamera su qualsiasi superficie metallica senza bisogno di forare muri. Questa caratteristica, unita alla certificazione IP66, la rende perfetta per resistere a polvere e pioggia in qualsiasi ambiente esterno.

Le funzionalità smart sono gestite da un’intelligenza artificiale in grado di distinguere persone, animali domestici e veicoli, inviando notifiche pertinenti e riducendo i falsi allarmi. La visione notturna a colori e l’audio bidirezionale completano il pacchetto, permettendo di vedere chiaramente anche al buio e di comunicare con chi si trova dall’altra parte dell’obiettivo. Infine, la Tapo C425 non richiede alcun hub aggiuntivo, connettendosi direttamente alla rete Wi-Fi a 2.4 GHz di casa.

Risoluzione Video : 2K QHD (2560 x 1440 pixel)

: 2K QHD (2560 x 1440 pixel) Autonomia Batteria : Fino a 300 giorni

: Fino a 300 giorni Campo Visivo : 150°

: 150° Resistenza Agenti Atmosferici : Certificazione IP66

: Certificazione IP66 Funzionalità Smart : Rilevamento AI di persone, animali e veicoli

: Rilevamento AI di persone, animali e veicoli Audio : Bidirezionale integrato

: Bidirezionale integrato Connettività : Wi-Fi 2.4 GHz, nessun hub richiesto

: Wi-Fi 2.4 GHz, nessun hub richiesto Archiviazione: Supporto per scheda SD e cloud

Il prezzo dell’offerta su Amazon

L’offerta attualmente attiva su Amazon riguarda il kit da due telecamere Tapo C425, una soluzione ideale per coprire più angolazioni della propria abitazione o del proprio ufficio. Il prezzo di listino per questo pacchetto è di 149,99€, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo a 135,98€.

Lo sconto applicato è del 9%, che si traduce in un risparmio di quasi 14€. Sebbene la percentuale non sia tra le più aggressive, rende questo kit wire-free ancora più competitivo, specialmente considerando che il pacchetto include due unità. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla logistica e all’assistenza clienti della piattaforma. Non sono segnalati coupon da applicare; il prezzo è già scontato direttamente nella pagina del prodotto. La disponibilità è soggetta a esaurimento scorte, quindi si consiglia di approfittarne finché la promozione è attiva.

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