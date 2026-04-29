Dimenticare le chiavi o cercarle in borsa diventa un ricordo del passato. SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra con Tastierino Vision Pro porta la sicurezza domestica nel futuro, integrando tecnologie come il riconoscimento facciale 3D e la scansione delle vene palmari per un accesso rapido e senza contatto. Questo dispositivo, compatibile con i cilindri europei e con i principali ecosistemi smart home, rappresenta una delle soluzioni più avanzate sul mercato. Oggi, grazie a una promozione dedicata, diventa un’opportunità ancora più interessante, scendendo a 269,99€ su Amazon. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa offerta.

SwitchBot Lock Ultra: sicurezza futuristica e accesso senza compromessi

SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra non è una semplice serratura intelligente, ma un vero e proprio hub di accesso per la casa. Il suo punto di forza risiede nella capacità di offrire un livello di sicurezza e comodità elevatissimo, eliminando la dipendenza dalle chiavi fisiche. La tecnologia di riconoscimento facciale 3D garantisce uno sblocco sicuro e immediato al semplice avvicinarsi alla porta, mentre la scansione delle vene palmari offre un’alternativa biometrica altrettanto affidabile e unica per ogni individuo.

La versatilità è un altro pilastro di questo prodotto. SwitchBot ha integrato ben 17 metodi di sblocco, pensati per adattarsi a ogni esigenza e situazione. Oltre alle opzioni biometriche, è possibile utilizzare l’impronta digitale, tag NFC, l’app per smartphone, comandi vocali o il pratico Tastierino Vision Pro incluso nel bundle, che integra anche una videocamera per un controllo visivo degli accessi.

Dal punto di vista tecnico e costruttivo, il dispositivo è progettato per durare. La scocca è realizzata in lega di magnesio e alluminio e PC+ABS, materiali che conferiscono robustezza e resistenza. La connettività è completa e al passo con i tempi:

Connettività WiFi e Bluetooth: Il modulo WiFi integrato permette di gestire la serratura da remoto, controllare gli accessi e ricevere notifiche in tempo reale, senza bisogno di hub esterni.

Il modulo WiFi integrato permette di gestire la serratura da remoto, controllare gli accessi e ricevere notifiche in tempo reale, senza bisogno di hub esterni. Compatibilità Smart Home: Il supporto allo standard Matter lo rende interoperabile con un vasto ecosistema di dispositivi. È inoltre pienamente compatibile con Amazon Alexa , Google Assistant e IFTTT , per un’integrazione perfetta nelle routine di domotica esistenti.

Il supporto allo standard lo rende interoperabile con un vasto ecosistema di dispositivi. È inoltre pienamente compatibile con , e , per un’integrazione perfetta nelle routine di domotica esistenti. Autonomia: L’alimentazione a batteria garantisce un’autonomia fino a 9 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo, minimizzando la manutenzione.

L’offerta su Amazon nel dettaglio

Questa avanzata serratura intelligente è attualmente disponibile in promozione su Amazon, rappresentando un’occasione eccellente per chi desidera aggiornare la sicurezza della propria abitazione. Il prezzo di listino di 319,99€ viene temporaneamente ridotto a 269,99€, permettendo di ottenere uno sconto del 16%, per un risparmio netto di 50€ sul prezzo originale.

L’offerta riguarda il bundle completo che include lo SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra e il Tastierino Vision Pro, fornendo fin da subito una soluzione completa per la gestione degli accessi. La promozione è gestita direttamente da Amazon, garantendo le consuete politiche di spedizione e assistenza clienti. Si tratta di un’offerta a tempo e le scorte potrebbero essere limitate, pertanto si consiglia agli interessati di approfittarne quanto prima per non perdere questa opportunità di risparmio.

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