SwitchBot WiFi Smart Lock Pro con Tastiera Touchscreen ha appena raggiunto su Amazon il prezzo più basso mai registrato, con uno sconto che sfiora il 40% rispetto al listino ufficiale. Per chi ha sempre rimandato il salto verso una serratura intelligente, questo è il momento che difficilmente si ripresenterà presto. Analizziamo insieme perché vale ogni centesimo.

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SwitchBot Lock Pro: quando 15 modi per aprire la porta diventano un superpotere

Il punto di forza che distingue SwitchBot Lock Pro da qualsiasi concorrente nella stessa fascia è la varietà di metodi di sblocco: fino a 15 in totale, tra cui impronte digitali (riconoscimento in meno di 0,3 secondi con precisione al 98%), tastiera touchscreen con codice PIN da 6 a 12 cifre, schede NFC, Apple Watch, app SwitchBot, comandi vocali tramite Amazon Alexa e Google Assistant, e naturalmente la chiave tradizionale come backup.

Il bundle in offerta include tre componenti:

Lock Pro con struttura in lega di alluminio e certificazione IP65 (resistente ad acqua e polvere)

con struttura in lega di alluminio e certificazione (resistente ad acqua e polvere) SwitchBot Hub Mini abilitato Matter per il controllo remoto e l’integrazione con ecosistemi smart home

abilitato per il controllo remoto e l’integrazione con ecosistemi smart home Keypad Touch con lettore di impronte digitali, anch’esso IP65, con autonomia della batteria fino a 2 anni

Una specifica che vale davvero la pena sottolineare è il motore da 19 kg/cm di coppia, quasi il doppio rispetto alla media dei concorrenti fermi a circa 10 kg/cm. Questo lo rende efficace anche su serrature particolarmente rigide o porte più massicce, un dettaglio che nella pratica fa una differenza enorme.

La crittografia AES-128-CTR protegge le comunicazioni da eventuali tentativi di hacking, mentre la funzione Auto-Lock chiude automaticamente la porta e l’app invia notifiche in tempo reale su ogni apertura, specificando ora, persona e metodo utilizzato. Chi gestisce un B&B o affitto breve su Airbnb può generare codici temporanei con scadenza personalizzata, tutto da remoto.

L’installazione è completamente retrofit: nessuna foratura, compatibile con cilindri europei, ovali britannici, svizzeri e a pulsante, montabile con viti o adesivo. La serratura funziona anche offline, senza app né connessione internet, rendendola adatta a tutta la famiglia indipendentemente dalla dimestichezza tecnologica.

L’autonomia con le 4 batterie AA incluse va da 6 a 9 mesi, estendibili fino a 12 con il Dual Power Pack opzionale (disponibile a 19,99€ separatamente), che aggiunge anche la ricarica USB-C con sistema a moduli intercambiabili senza interruzioni di servizio.

Prezzo ai minimi: i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo attuale di SwitchBot WiFi Smart Lock Pro con Tastiera Touchscreen su Amazon.it è di 142,49€, a fronte di un prezzo di listino di 239,99€. Si tratta di un risparmio di 97,50€, pari a uno sconto del 40%, che porta questo bundle completo a un prezzo che normalmente coprirebbe a malapena la sola serratura base della concorrenza. La spedizione è gratuita e il prodotto è venduto e spedito da Amazon. L’offerta è a disponibilità limitata, quindi i prezzi possono variare senza preavviso.

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