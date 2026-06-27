Uno sconto del 66% su un robot tosaerba con navigazione GPS-RTK senza filo perimetrale non capita spesso. STIGA A 8 passa da 1499€ a soli 499€ su Amazon, e il risparmio è di quelli che fanno alzare un sopracciglio: mille euro esatti rimasti in tasca. Prodotto interamente in Italia, tecnologia AGS brevettata e gestione completa via app: analizziamo perché questa promozione merita attenzione.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

STIGA A 8: niente fili, tanta tecnologia per il tuo giardino fino a 800 m²

Dimenticatevi le ore spese a stendere cavi perimetrali lungo siepi e recinzioni. STIGA A 8 è un robot tosaerba autonomo che si naviga da solo grazie alla combinazione di GPS-RTK e AGS (Active Guidance System), tecnologia brevettata da STIGA che risolve uno dei limiti storici del GPS nei giardini residenziali: i segnali persi sotto siepi, vicino a muri o sotto gronde.

Come funziona? Il sistema AGS apprende e mappa le zone d’ombra del segnale nel tempo, costruendo una skymap aggiornata del giardino. In pratica, il robot pianifica in anticipo ogni sessione di taglio sapendo già dove il segnale sarà disponibile e dove no, evitando blocchi improvvisi a metà prato. La precisione di navigazione arriva a 1-4 centimetri, grazie alla connettività 4G integrata, più stabile rispetto alle tradizionali onde radio.

Un dettaglio che fa la differenza rispetto ai competitor di pari fascia è la funzione Antenna-FREE: la base di ricarica si posiziona ovunque senza pali o antenne esterne, rendendo l’installazione davvero plug-and-play.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Superficie coperta: fino a 800 m²

fino a 800 m² Zone di taglio configurabili: 4, ciascuna con parametri personalizzati (altezza, schema, priorità)

4, ciascuna con parametri personalizzati (altezza, schema, priorità) Schemi di taglio disponibili: parallelo, scacchiera, griglia

parallelo, scacchiera, griglia Navigazione: GPS-RTK + AGS senza filo perimetrale

GPS-RTK + AGS senza filo perimetrale Connettività: 4G + Bluetooth, app STIGA.GO (iOS e Android)

4G + Bluetooth, app (iOS e Android) Batteria: ePower a lunga durata

ePower a lunga durata Lame: 4-6 in acciaio al carbonio pivottanti, sistema mulching integrato

4-6 in acciaio al carbonio pivottanti, sistema mulching integrato Garanzia e connettività incluse: 2+1 anni

2+1 anni Produzione: interamente in Italia

Il sistema mulching distribuisce i residui di taglio sul prato, che si decompongono fungendo da fertilizzante naturale: nessun sacchetto da svuotare, nessun raccoglitore da gestire. La sicurezza è garantita dalla funzione App-lock con autenticazione del proprietario e tracciamento GPS in tempo reale.

-66% su Amazon: i numeri dell’offerta

Il prezzo di listino ufficiale di STIGA A 8 è 1499€. Su Amazon.it è disponibile attualmente a 499€, con uno sconto del 66% che si traduce in un risparmio netto di 1.000€.

Si tratta di una cifra difficile da ignorare per chi stava valutando l’acquisto di un robot tosaerba autonomo senza filo perimetrale: a questo prezzo, la dotazione tecnologica inclusa, dalla navigazione AGS+RTK alla connettività 4G fino ai 2+1 anni di garanzia, diventa difficilmente replicabile dalla concorrenza nella stessa fascia. La spedizione è gratuita tramite Amazon Prime e la disponibilità è immediata.

Per non perdere offerte come questa in tempo reale, iscrivetevi al canale PrezziTech dove trovate ogni giorno le migliori promozioni sulla tecnologia, e a ErroriBomba per essere i primi a scoprire errori di prezzo e sconti fuori dal comune su qualsiasi categoria di prodotto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google