Con Neo Smart Water Valve Shelly amplia il catalogo per la casa connessa. Si tratta di una valvola motorizzata che interrompe l’erogazione dell’acqua quando un sensore rileva una perdita. Va montata sulla linea principale dell’abitazione e serve a contenere i danni prima che diventino costosi, soprattutto negli immobili che restano vuoti a lungo.

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Come funziona la chiusura automatica

La valvola da un pollice si installa nel punto in cui l’acqua entra nell’edificio. Ascolta i segnali dei sensori di perdita compatibili, il Flood Gen4 e il Flood S Gen4, e chiude il passaggio in autonomia. I sensori non sono compresi nella confezione e vanno comprati a parte: il sistema entra in funzione solo se abbinato a uno di questi.

Si rivela utile soprattutto nelle seconde case, negli appartamenti dati in affitto e in tutte le situazioni in cui nessuno passerebbe a controllare per giorni. In quei casi una perdita che passa inosservata può fare danni ingenti prima di essere scoperta.

La valvola funziona anche da misuratore: i sensori a ultrasuoni integrati tengono d’occhio pressione, portata, consumo e temperatura, e i valori si consultano in tempo reale nell’app Shelly. Regge pressioni fino a 200 psi e completa l’apertura o la chiusura in 12 secondi.

Quanto costa e dove si compra

Per l’Italia il listino del sito Shelly indica 308,90 € IVA inclusa, con le spese di spedizione calcolate al momento del check-out. Al momento è disponibile la versione da un pollice con filetto NPT mentre nel 2027 il catalogo si allargherà ad altre misure, tra cui un modello da 3/4 di pollice.

Alimentazione, materiali e integrazione

La valvola non ha una batteria propria: nella confezione c’è un cavo USB con adattatore da collegare alla rete elettrica. In caso di blackout si può però mantenerla operativa con un power bank da 5V/2A, così la protezione non salta proprio nel momento in cui serve.

Il corpo è in ottone, un materiale adatto anche all’acqua potabile, e il grado di protezione è IPX7, cioè resistenza a un’immersione temporanea. Il montaggio è previsto unicamente sui circuiti di acqua fredda, quindi non su quelli dell’acqua calda sanitaria.

Per la compatibilità, il dispositivo funziona con Home Assistant e usa un chip di connettività Shelly X. A produrlo è l’azienda cinese NEO Smart Technology, nell’ambito del programma Powered by Shelly. La garanzia copre due anni.

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