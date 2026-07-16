SharkNinja, azienda globale di design e tecnologia di prodotto, annuncia oggi in Italia il lancio di Ninja Luxe Café MINI Plus, la nuova macchina per caffè espresso pensata per offrire un caffè di qualità da bar a casa propria senza alcuna complessità. Il sistema compatto 2 in 1 combina la preparazione dell’espresso, l’autentico caffè filtrato e la montatura del latte come al bar in un ingombro ridotto, pensato per chi ama il buon caffè ma non vuole rinunciare a spazio prezioso in cucina.

Dotata di tutto il necessario per macinare, preparare e montare il latte in un unico sistema, Luxe Café MINI Plus include un macinacaffè a lame e una bilancia di precisione integrati, un pressino assistito e una brocca per il latte in acciaio inossidabile. Gli utenti possono passare con facilità da un espresso corposo a un autentico caffè filtrato, creando al contempo una vasta gamma di bevande da bar, dai cappuccini ai latte macchiati, fino ai caffè latte e agli americani.

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Un formato più compatto, senza rinunciare alle prestazioni

Più piccola del 30% rispetto al modello Ninja Luxe Café Pro, Luxe Café MINI Plus è dotata di un serbatoio dell’acqua da 1,3 litri, un contenitore per i chicchi da 250 grammi e un pannello di controllo intuitivo con una barra di avanzamento integrata, pensata per rendere la preparazione priva di intoppi o difficoltà anche per chi non ha esperienza con le macchine da espresso tradizionali.

Al centro dell’esperienza c’è la tecnologia Barista Assist di Ninja, progettata per eliminare ogni incertezza nella preparazione del caffè. Il sistema calibra automaticamente le impostazioni di macinatura, fino a 60 livelli, e la quantità corretta di caffè erogato, per aiutare gli utenti a ottenere risultati eccellenti in ogni tazza, indipendentemente dal proprio livello di esperienza. Le opzioni di personalizzazione includono filtri per espresso a singola o doppia erogazione, tre livelli di intensità di erogazione e tre impostazioni di temperatura dell’acqua calda, per adattare ogni bevanda alle proprie preferenze personali.

Schiuma da bar con un solo tocco, grazie alla tecnologia AutoFroth

Luxe Café MINI Plus integra anche la tecnologia AutoFroth, che consente di ottenere una schiuma vellutata, proprio come quella del bar, con la semplice pressione di un pulsante. La lancia per il vapore integrata funziona sia con il latte tradizionale sia con le bevande vegetali, e offre tre impostazioni predefinite per la schiuma: dal latte vaporizzato per i caffè macchiati, alla schiuma leggera per i latte macchiati, fino alla schiuma più densa per i cappuccini, così da gustare a casa bevande con il latte montato con la stessa qualità di quella di un bar.

Pensata anche per la praticità quotidiana, la macchina garantisce una pulizia semplice: la lancia vapore si pulisce con un panno, mentre i componenti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie.

«I consumatori continuano a cercare esperienze di caffè di alta qualità a casa, ma molti sono limitati dallo spazio in cucina o intimoriti dalla complessità delle macchine per espresso tradizionali», ha dichiarato James Kitto, SVP EMEA Managing Director di SharkNinja. «Luxe Café MINI Plus offre le stesse prestazioni di qualità di un bar che i consumatori si aspettano dalla gamma Ninja Luxe Café in un formato più compatto. Grazie all’assistenza automatica nella preparazione, alla macinatura integrata e alla montatura automatica del latte, rende accessibile a tutti un caffè eccezionale, indipendentemente dal livello di esperienza».

Prezzo e disponibilità

Ninja Luxe Café MINI Plus è disponibile da oggi su sharkninja.it al prezzo di 499,99€.

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