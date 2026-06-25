Chi ha detto che un microonde non può fare di più? Samsung MG23K3523CK/E1 dimostra che con 23 litri di capacità, funzione grill e un piatto doratore incluso, si può andare ben oltre il semplice riscaldamento. Un elettrodomestico compatto ma sorprendentemente versatile, disponibile oggi su Amazon a un prezzo che vale la pena conoscere.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Samsung MG23K3523CK/E1: grill, croccantezza e intelligenza in 23 litri

Samsung MG23K3523CK/E1 appartiene alla serie MW3500K e si distingue subito per una caratteristica che non è affatto scontata in questa categoria: la possibilità di ottenere cibi davvero croccanti, grazie alla combinazione tra la funzione Grill e il piatto doratore (Crisp Plate) incluso nella confezione. Niente olio aggiuntivo, niente forno tradizionale acceso per mezz’ora: pizza, toast, verdure grigliate e carni escono con quella consistenza che di solito si ottiene solo con apparecchi ben più ingombranti e costosi.

Il punto tecnico più interessante è il rivestimento interno CERAMIC INSIDE, una superficie antigraffio e antiruggine che si pulisce con un semplice panno umido, senza il rischio di scoloriture nel tempo. Un dettaglio che fa la differenza nella vita quotidiana, soprattutto per chi usa il microonde con frequenza.

Le funzionalità principali nel dettaglio:

Browning Plus (Cottura Croccante) : con il grill attivo, basta aggiungere 30 secondi per dorare perfettamente le preparazioni

: con il grill attivo, basta aggiungere 30 secondi per dorare perfettamente le preparazioni Quick Defrost : scongelamento rapido e uniforme per 5 categorie di alimenti , con calcolo automatico dei tempi

: scongelamento rapido e uniforme per , con calcolo automatico dei tempi Keep Warm : mantiene i cibi alla temperatura ideale senza rischio di sovracottura

: mantiene i cibi alla temperatura ideale senza rischio di sovracottura Grill+30s : prolunga la cottura alla griglia in incrementi precisi da 30 secondi

: prolunga la cottura alla griglia in incrementi precisi da 30 secondi Programmi Automatici : ricette preimpostate attivabili con un solo tasto

: ricette preimpostate attivabili con un solo tasto Modalità ECO: riduce i consumi energetici in stand-by

Le dimensioni esterne di 48,9 x 27,5 x 39,2 cm lo rendono adatto a qualsiasi piano cucina, con un peso netto di 13 kg. Il design in nero elegante si integra facilmente con ambienti moderni. Nella confezione sono inclusi anche la griglia in metallo e una guida rapida, mentre il kit di incasso non è previsto: si tratta di un modello da libera installazione.

Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Il prezzo: 99€ su Amazon, ecco i numeri

Su Amazon è disponibile oggi a 99€, rispetto a un prezzo di listino di 209€. Si tratta di un risparmio di 110€, pari a uno sconto del 53%. Un taglio significativo per un elettrodomestico Samsung che include già nella confezione il piatto doratore, accessorio spesso venduto separatamente su modelli della concorrenza.

L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione e disponibilità verificabili in tempo reale sulla pagina prodotto.

Per non perdere le prossime offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al canale PrezziTech, aggiornato in tempo reale con i migliori sconti. Se invece siete a caccia di errori di prezzo e promozioni lampo su qualsiasi categoria di prodotto, ErroriBomba è il posto giusto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google