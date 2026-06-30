Macchie su tappeto, divano sporco dopo il weekend, imprevisti con animali o bambini: Rowenta Clean It IN5010 è pensato esattamente per questi momenti. Questo lavatappeti portatile scende oggi su Amazon a un prezzo decisamente interessante, con uno sconto che supera il 25% rispetto al prezzo di listino. Non si tratta del classico aspirapolvere, ma di uno strumento che combina spray, spazzolamento e aspirazione in un unico passaggio. Analizziamo tutto nel dettaglio.

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Rowenta Clean It IN5010: tripla azione, doppio serbatoio e massima versatilità

Rowenta Clean It IN5010 non si limita ad aspirare: integra in un solo dispositivo tre funzioni distinte che lavorano in simultanea. Prima nebulizza acqua e detergente direttamente sulla macchia, poi le setole dedicate sfregano la superficie per sollevare lo sporco, infine l’aspirazione da 400 W e una pressione fino a 12,5 kPa rimuove liquidi e residui lasciando il tessuto quasi asciutto. Un ciclo completo in un solo passaggio, senza dover ricorrere a più strumenti.

Uno degli aspetti più riusciti è il sistema a doppio serbatoio separato: 1,8 litri per l’acqua pulita e la soluzione detergente, 1,5 litri per l’acqua sporca recuperata, per un totale di 3,3 litri di capacità complessiva. Questa separazione garantisce che si lavori sempre con acqua pulita, senza il rischio di ridistribuire lo sporco sulla superficie. Un dettaglio che fa davvero la differenza rispetto a soluzioni più basilari.

Le principali caratteristiche tecniche:

Potenza: 400 W con aspirazione fino a 12,5 kPa

400 W con aspirazione fino a 12,5 kPa Doppio serbatoio: 1,8 L (acqua pulita) + 1,5 L (acqua sporca)

1,8 L (acqua pulita) + 1,5 L (acqua sporca) Cavo: 5 metri di lunghezza, con tubo da 1,75 m per ampia libertà di movimento

5 metri di lunghezza, con tubo da 1,75 m per ampia libertà di movimento Peso: circa 4-4,7 kg

circa 4-4,7 kg Colore: Nero/Verde

La versatilità è garantita dalle testine intercambiabili incluse (spazzola da 8 cm e da 15 cm), che permettono di passare agevolmente dalla pulizia di tappeti e moquette a divani, materassi e persino agli interni dell’auto. Nella confezione è inclusa anche una soluzione detergente dedicata da 250 ml, pronta all’uso sin da subito.

Da segnalare anche il sistema di auto pulizia integrato: la griglia posteriore amovibile e la spazzola apposita semplificano la manutenzione dell’apparecchio, prolungandone la vita utile nel tempo. A supportare la longevità del prodotto ci pensano anche la garanzia di 2 anni e la riparabilità garantita fino a 15 anni dal lancio.

Vale la pena ricordare che si tratta di un dispositivo con cavo, quindi non cordless: ideale per interventi mirati su macchie localizzate, piuttosto che per la pulizia integrale di intere stanze.

Offerta su Amazon: i numeri da sapere

Su Amazon.it, Rowenta Clean It IN5010 è disponibile a 119,99€ contro un prezzo precedente di 159,99€, con uno sconto del 25% che equivale a un risparmio di 40 euro. Il prezzo è in linea con uno dei momenti più favorevoli registrati per questo modello nelle ultime settimane, rendendolo un’opportunità concreta per chi stava valutando l’acquisto. L’offerta non è riservata ai soli clienti Prime ed è disponibile sul modello nella colorazione Nero/Verde.

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