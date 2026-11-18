Domenica 22 novembre il robot umanoide HONOR Robot D1 Flash correrà per circa 1,5 chilometri alla Powerade Milano Half Marathon, la gara organizzata da MG Sport che quest’anno segna il record di iscritti: 20mila runner provenienti da 125 Paesi. Per la macchina di HONOR è il primo esordio fuori dall’Asia.

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L’esordio fuori dall’Asia del robot D1 Flash

Il robot scenderà in pista in una corsia riservata, senza entrare in classifica, insieme a chi affronta la mezza maratona, e si fermerà dopo un chilometro e mezzo davanti a un traguardo tutto suo. Lo accompagnerà HONOR Robot A1 Vita Boy, che resterà tra la zona di partenza e quella di arrivo e parteciperà alle premiazioni. Il D1 Flash ha già alle spalle un debutto: era stato protagonista della Beijing Yizhuang Half-Marathon & Humanoid Robot Half-Marathon 2026.

Le prestazioni misurate finora indicano i passi avanti fatti da HONOR nella robotica umanoide: 8,83 secondi sui 100 metri, i 400 metri coperti in 40,6 secondi nella batteria preliminare e una punta di 14,5 metri al secondo. Ci sono poi un design aerodinamico ispirato all’estetica mecha, un sistema di propulsione ad alte prestazioni e tecnologie di percezione, navigazione autonoma e controllo dei movimenti, che gli consentono di mantenere l’equilibrio e di adattare l’andatura ai diversi tipi di terreno. La macchina pesa 67 chili e usa un circuito di raffreddamento a liquido, oltre a batterie e a una gestione del movimento che arrivano dal mondo degli smartphone di fascia alta e dei foldable, in un’architettura nata dall’Alpha Plan.

Chi seguirà la gara vedrà un robot umanoide alle prese con una situazione dinamica e affollata, molto meno prevedibile di una pista di prova. La dimostrazione porta l’attenzione sull’Embodied AI, la frontiera dell’intelligenza artificiale che sposta le capacità del digitale dentro il mondo fisico, permettendo a una macchina di percepire ciò che la circonda, di capirlo e di interagire con esso attraverso il movimento.

«Portare il robot umanoide HONOR Robotics D1 alla Powerade Milano Half Marathon significa far incontrare due mondi apparentemente lontani, quello della corsa e quello della robotica, ma accomunati da una continua ricerca di innovazione e superamento dei limiti»

Pier Giorgio Furcas di HONOR Italia vede nella dimostrazione un modo per dare al pubblico uno sguardo concreto sul futuro dell’intelligenza artificiale, capace ormai di muoversi e di relazionarsi con ciò che la circonda. La scelta di Milano, spiega, nasce dal legame che l’azienda sente con la città, che considera uno dei luoghi in cui si giocherà la sfida dell’IA. L’obiettivo è spingere più avanti i limiti della tecnologia, senza gareggiare con gli atleti né battere i primati umani.

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Percorso e orari della domenica

Le distanze sono due: la mezza maratona da 21,097 km e la 10 km competitiva Fidal, che si può affrontare anche in versione non competitiva, senza tesseramento né certificato medico agonistico. Alle 8.45 partono gli atleti della 21 km inseriti nella griglia élite e nelle griglie 1, 2 e 3, mentre alle 9.00 tocca a chi è nelle griglie 4 e 5 e agli iscritti alla 10 km. Partenza e arrivo sono in viale Eginardo, davanti a CityLife, su un tracciato veloce con appena 40 metri di dislivello positivo che passa per corso Sempione, il Castello Sforzesco, Porta Venezia, piazza della Scala, il Duomo, San Babila, Porta Romana, la Darsena e Porta Vercellina. Lungo il percorso ci saranno le band di Rockin’1000, la multiband Official Music Partner che suona di nuovo all’evento dopo l’esperienza dello scorso anno.

La giornata comincia presto: alle 7.15 apre il deposito borse, alle 7.45 parte il warm up e alle 8 aprono le griglie. Alle 8.40 scatta il countdown con i robot HONOR, alle 8.45 uno sparo di coriandoli dà il via alla 21 km e alle 9.00 si parte con la 10 km; i primi arrivi sono previsti verso le 9.30 per la 10 km e le 9.45 per la mezza. Il D1 Flash è in zona partenza dalle 8.15. Le premiazioni dei vincitori si tengono al MiCo alle 10.30 e alle 10.50, alle 11.30 è in programma la foto ufficiale delle Running Series, mentre dalle 10 alle 13 l’After Party al piano 0 dell’Allianz MiCo è aperto a tutti. Domenica il pettorale non sarà ritirabile.

«Avere HONOR Robotics D1 alla partenza della Powerade Milano Half Marathon è un modo per raccontare cosa vogliamo che sia questa gara: un evento che guarda avanti»

Il direttore generale di MG Sport, Andrea Trabuio, ricorda che domenica la linea di partenza sarà condivisa da 20mila runner e da un robot umanoide, una fotografia che racconta quanto lo sport stia cambiando. La corsa, aggiunge, resta un gesto semplice e umano nel profondo, ma oggi sa dialogare con l’innovazione, e farlo a Milano nel giorno della festa più grande dell’organizzazione lo rende particolarmente orgoglioso.

Expo Village, sponsor e Running Series

Il weekend si apre venerdì 20 novembre con l’Expo Village all’Allianz MiCo (Gate 7, viale Ludovico Scarampo), aperto dalle 10 alle 19; sabato 21 gli orari sono 9-19 e negli stessi spazi si ritirano pettorale e pacco gara. I due robot di HONOR sono attesi all’Expo venerdì pomeriggio e sabato, mentre domenica alle 11 c’è un Meet&Greet con i rappresentanti dei media. Sabato mattina alle 10.30 si tiene la Shakeout Run di On e in chiusura il Soft Clubbing dedicato a Follow Your Crew, il progetto che raduna a Milano più di 35 crew italiane e non; nel pomeriggio sul palco dell’Expo vengono presentati i pacer ufficiali e i top runner.

L’evento, presentato a Palazzo Bovara nella sede di Confcommercio Milano, ha HONOR come Official Sponsor, con Powerade che dà il nome alla gara, BPER Banca main sponsor, On sponsor tecnico e Barilla Protein+ tra gli altri partner. La prova milanese chiude il circuito Running Series 2026 di FollowYourPassion: dopo Bergamo21 a febbraio e la Monza Half Marathon del 4 ottobre, l’ultima tappa è quella di domenica. Chi arriva al traguardo in tutte e tre le prove conquista una medaglia speciale, e per chi ha corso la mezza in ogni tappa c’è anche una t-shirt celebrativa.

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