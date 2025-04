L’estate si avvicina e con essa la necessità di mantenere la piscina in condizioni ottimali. Dreame, noto produttore di elettrodomestici intelligenti, ha appena lanciato sul mercato italiano la sua Serie Z1, la prima linea di robot per la pulizia delle piscine del marchio. Disponibile a partire da 999 euro, ma con una promozione lancio interessante, questa innovativa soluzione promette di rivoluzionare la manutenzione delle piscine domestiche ad un prezzo decisamente più accessibile.

Dreame Z1, concorrenziale ma completo

La Serie Z1 di Dreame si distingue per l’innovativa tecnologia proprietaria PoolSense™, che introduce il primo sistema al mondo di percezione Triple Surround Fusion. Questo sistema all’avanguardia combina ultrasuoni e luce strutturata 3D per scansionare e mappare in modo intelligente piscine di qualsiasi forma – che siano rettangolari, rotonde o irregolari. Grazie a questa tecnologia, il robot pianifica percorsi ottimizzati garantendo una pulizia a copertura totale.

Una delle caratteristiche più apprezzabili è la capacità del robot di rilevare e aggirare automaticamente ostacoli comuni come scarichi, scale e detriti. Con una potente aspirazione di 30 m³/h, cattura efficacemente sporco, foglie e alghe sia dal pavimento che dalle pareti della piscina, creando un ambiente più pulito e sano che riduce la necessità di frequenti interventi manuali o trattamenti dell’acqua.

Uno dei punti di forza della Serie Z1 è poi il sistema di ritorno automatico a bordo piscina al termine della pulizia. Questa funzione elimina il fastidio di dover agganciare o sollevare dall’acqua attrezzature pesanti, rendendo l’esperienza d’uso notevolmente più pratica.

Per gli utenti che desiderano un controllo più preciso, il modello Z1 Pro introduce una novità assoluta nel settore: un telecomando portatile basato sulla tecnologia LiFi. Questo dispositivo consente la navigazione manuale del robot in tempo reale, offrendo maggiore flessibilità durante il processo di pulizia. Che si tratti di una pulizia mirata o di un posizionamento preciso, lo Z1 Pro mette l’utente al comando con questa innovazione esclusiva a livello mondiale.

Il design senza cavi di entrambi i modelli della Serie Z1 rappresenta un ulteriore vantaggio, eliminando completamente il problema dei cavi aggrovigliati che spesso affligge i tradizionali robot per piscina. Questo approccio “cordless” rende l’installazione e l’utilizzo quotidiano notevolmente più semplici.

Prezzi e disponibilità sul mercato italiano

La Serie Z1 di Dreame è disponibile in Italia in due versioni: il modello base Dreame Z1 a 999 euro e il più avanzato Dreame Z1 Pro a 1299 euro. Per celebrare il lancio ufficiale, Dreame offre uno sconto speciale di 200 euro su entrambi i modelli per i primi 14 giorni, portando i prezzi rispettivamente a 799 euro per Dreame Z1 (disponibile su Amazon) e 1099 euro per il Dreame Z1 Pro (disponibile su Amazon).

Considerando che la manutenzione tradizionale di una piscina può facilmente superare i 1000 euro annui, questi robot rappresentano un investimento che potrebbe ammortizzarsi in tempi relativamente brevi, oltre a garantire un notevole risparmio di tempo ed energie.

La Serie Z1 si rivolge ai proprietari di piscine che cercano soluzioni tecnologicamente avanzate per semplificare la manutenzione, riducendo al contempo i costi operativi a lungo termine e migliorando la qualità dell’acqua.