La nuova tornata di offerte in corso su Aliexpress è l’occasione giusta per poter acquistare un nuovo robot aspirapolvere a prezzo contenuto (e con un risparmio netto rispetto ai prezzi attualmente disponibili su altri store come Amazon). Abbinando lo sconto disponibile per il 15° anniversario di Aliexpress a un coupon esclusivo, che garantisce un risparmio extra, è possibile sfruttare una serie di minimi storici su vari prodotti Tineco e Xiaomi. Di seguito vi proponiamo una selezione dei prodotti in offerta oggi:

Robot aspirapolvere in offerta su Aliexpress: le migliori promo

Le nuove offerte di Aliexpress sono l’occasione giusta per poter acquistare un nuovo robot aspirapolvere con un prezzo davvero conveniente. Il meccanismo della promo è semplice. I prodotti selezionati, che riportiamo nell’elenco qui di sotto, sono proposti in forte sconto grazie alla promo in corso. Con il codice riportato accanto al prodotto, però, c’è uno sconto aggiuntivo che rende l’offerta davvero imperdibile. Il coupon deve essere aggiunto, nell’apposito campo, al momento del check-out in modo da ottenere l’extra sconto.

Ecco l’elenco dei robot aspirapolvere selezionati ora disponibili in promo:

In questo momento, su Aliexpress ci sono svariate offerte da considerare oltre a quelle segnalate per i robot aspirapolvere. In base all’importo del carrello, potete utilizzare i seguenti coupon per ottenere uno sconto aggiuntivo:

TUTTOA2 – 2€ su 19€

TUTTOA6 – 6€ su 39€

TUTTOA8 – 8€ su 59€

TUTTOA12 – 12€ su 89€

TUTTOA20 – 20€ su 139€

TUTTOA40 – 40€ su 239€

TUTTOA60 – 60€ su 369€

TUTTOA70 – 70€ su 469€

Per accedere alla pagina principale della promo basta seguire il link seguente: