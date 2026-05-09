Un robot aspirapolvere dotato di un braccio meccanico per spostare gli ostacoli? Sembra fantascienza, ma Roborock Saros Z70 lo rende realtà. Questo dispositivo di fascia altissima, che ridefinisce il concetto di pulizia automatizzata, è oggi protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon. Con uno sconto di 200€, il suo prezzo scende a una cifra molto più accessibile, rendendo questo il momento ideale per portare a casa una tecnologia che fino a poco tempo fa sembrava riservata al futuro. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i termini di questa promozione.

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Roborock Saros Z70: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Roborock Saros Z70 non è un semplice robot aspirapolvere, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia pensato per chi non accetta compromessi. La sua caratteristica più distintiva è senza dubbio il braccio meccanico OmniGrip, un braccio robotico a cinque assi in grado di estendersi per spostare piccoli oggetti, come scarpe o giocattoli, e pulire in aree altrimenti inaccessibili. Questa innovazione, abbinata alla tecnologia FlexiArm Riser, permette al dispositivo di adattarsi dinamicamente all’ambiente, garantendo una copertura totale.

La potenza di aspirazione è un altro punto di forza: con i suoi 22.000 Pa, il Saros Z70 è in grado di rimuovere polvere, detriti, peli di animali e sporco ostinato da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi. Nonostante la sua potenza, il design rimane incredibilmente sottile. Con un’altezza di soli 7,98 cm, si infila agilmente sotto mobili, letti e divani, pulendo dove altri robot non arrivano. Il telaio AdaptiLift si adatta dinamicamente ai diversi tipi di pavimento, mantenendo una pulizia stabile ed efficiente.

Il sistema è completato dalla Stazione Multifunzionale 4.0, che automatizza completamente la manutenzione. Questa base avanzata non solo ricarica il robot, ma si occupa anche dello svuotamento automatico della polvere, del lavaggio e dell’asciugatura ad aria calda dei panni, e del riempimento del serbatoio dell’acqua. La navigazione, basata su intelligenza artificiale, sensori e telecamere, mappa la casa con precisione e permette di evitare gli ostacoli in tempo reale.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Braccio Meccanico OmniGrip : per spostare ostacoli e pulire in punti difficili.

: per spostare ostacoli e pulire in punti difficili. Potenza di Aspirazione : 22.000 Pa per una pulizia profonda.

: per una pulizia profonda. Design Ultra-sottile : solo 7,98 cm di altezza.

: solo di altezza. Navigazione AI : mappatura precisa e rilevamento ostacoli avanzato.

: mappatura precisa e rilevamento ostacoli avanzato. Stazione Multifunzionale 4.0 : svuotamento, lavaggio, asciugatura e riempimento automatici.

: svuotamento, lavaggio, asciugatura e riempimento automatici. Assistente Vocale Hello Rocky: per un controllo intuitivo tramite comandi vocali.

Un’offerta da afferrare al volo

L’aspetto più interessante di questa segnalazione è, ovviamente, il prezzo. Il prezzo precedente di Roborock Saros Z70 è di 999€, una cifra che lo posiziona nel segmento premium del mercato. Grazie all’attuale promozione su Amazon, è possibile acquistarlo a soli 799€. Si tratta di un risparmio netto di 200€, corrispondente a uno sconto del 20% sul prezzo precedente, un’occasione più unica che rara per un modello di punta appena lanciato.

Il prodotto è venduto e spedito da Roborock Official EU tramite la piattaforma Amazon, garantendo così affidabilità e un servizio clienti di prim’ordine. La promozione è valida per la colorazione Nera, che si adatta con eleganza a qualsiasi arredamento moderno. È importante sottolineare che offerte di questo tipo su prodotti di fascia così alta sono spesso soggette a disponibilità limitata e potrebbero terminare rapidamente. Pertanto, se stavate valutando l’acquisto di un robot aspirapolvere definitivo, questo potrebbe essere il momento giusto per agire.

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