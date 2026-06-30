Presentato al CES 2026 come uno dei robot più ambiziosi mai concepiti per la pulizia domestica, Roborock Saros 20 ha fatto parlare di sé fin dal primo giorno. Ora fa parlare anche per un altro motivo: uno sconto che supera i 490 € rispetto al prezzo di listino, portandolo a un livello di prezzo che non si era mai visto da quando è arrivato in Italia. Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati sul mercato, quel momento è adesso.



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Roborock Saros 20: quando l’intelligenza embodied incontra la pulizia totale

Roborock Saros 20 non è un semplice aggiornamento generazionale: è una piattaforma completamente ripensata, costruita attorno al concetto di autonomia reale nella vita quotidiana. Il tratto più distintivo è l’AdaptiLift Chassis 3.0, un sistema meccanico avanzato che consente al robot di superare ostacoli fino a 8,8 cm di altezza, incluse soglie a doppio strato come binari di porte scorrevoli combinati con battiscopa. Nessuna zona rimane inaccessibile.

Il cervello operativo è lo StarSight Autonomous System 2.0, una piattaforma di visione 3D ToF capace di riconoscere oltre 300 tipi di oggetti diversi, dai grovigli di cavi ai giocattoli degli animali, con una frequenza di campionamento 21 volte superiore rispetto alla navigazione LDS tradizionale. Il robot riesce a individuare e aggirare ostacoli larghi appena 2 cm, con una precisione che pochi competitor possono vantare.

Sul fronte aspirazione, i 36.000 Pa del sistema HyperForce parlano da soli. La spazzola principale DuoDivide è progettata con un design 100% anti-groviglio, ideale per famiglie con animali domestici o capelli lunghi. Affiancata dalla spazzola laterale FlexiArm Arc, riesce a raggiungere in profondità angoli e bordi che normalmente sfuggono ai robot tradizionali.

Il lavaggio è altrettanto sofisticato: i doppi mop rotanti applicano fino a 13 N di pressione verso il basso e supportano il lavaggio con acqua a 100°C, per rimuovere macchie ostinate e residui grassi con efficacia igienica reale. Sui tappeti, i mop si sollevano automaticamente per evitare trasferimenti di umidità, mentre la potenza di aspirazione si adatta al tipo di superficie.

A completare il sistema c’è la nuovissima RockDock, la stazione multifunzione che gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio dei mop con acqua calda, asciugatura ad aria calda a 55°C, ricarica del detergente e rifornimento idrico. L’intervento umano viene ridotto al minimo. Integra anche Hello Rocky, un assistente vocale interattivo con funzione di videochiamata per il monitoraggio remoto della casa.

Le specifiche principali in sintesi:

Potenza di aspirazione: 36.000 Pa (HyperForce)

36.000 Pa (HyperForce) Superamento ostacoli: fino a 8,8 cm (AdaptiLift Chassis 3.0)

fino a 8,8 cm (AdaptiLift Chassis 3.0) Navigazione: StarSight Autonomous System 2.0, 300+ oggetti riconosciuti

StarSight Autonomous System 2.0, 300+ oggetti riconosciuti Lavaggio: pressione 13 N, acqua fino a 100°C

pressione 13 N, acqua fino a 100°C Batteria: 6.400 mAh, autonomia fino a 180 minuti

6.400 mAh, autonomia fino a Altezza robot: soli 7,98 cm per passare sotto divani e letti

soli per passare sotto divani e letti Compatibilità smart home: Amazon Alexa, Apple Siri, Google Home

Amazon Alexa, Apple Siri, Google Home Stazione dock: pulizia, asciugatura, svuotamento e ricarica automatica

-33% su Amazon: quasi 500€ di risparmio da non lasciarsi scappare

Il prezzo di listino ufficiale di Roborock Saros 20 è 1.489 €. Su Amazon.it, il robot è ora disponibile a 999 €, con un risparmio netto di 490 € e uno sconto del 33%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato su questo modello da quando è arrivato in Italia a febbraio 2026, e considerando le promozioni di lancio di marzo che si fermavano a 1.289 €, il salto verso i 999 € è decisamente significativo.

La confezione include il robot, la dock multifunzionale con base, il cavo di alimentazione, il modulo mop rotante e il manuale utente. Disponibile in colorazione nero con finitura in metallo spazzolato, questo è il set completo con RockDock, non una versione ridotta.

La disponibilità a questo prezzo è da considerare limitata: offerte così aggressive su prodotti premium raramente durano a lungo.

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