750 euro di risparmio su uno dei robot aspirapolvere più avanzati del momento? Roborock Saros 10R tocca oggi il suo prezzo più basso di sempre su Amazon, con uno sconto che supera abbondantemente il 50% rispetto al listino ufficiale. Un prodotto premium che combina navigazione 3D, doppio mocio rotante e stazione multifunzionale completamente automatica, ora accessibile a una cifra che lascia davvero sorpresi. Vediamo nel dettaglio perché questa offerta merita tutta l’attenzione.

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Roborock Saros 10R: navigazione 3D, doppio mocio e automazione totale

Roborock Saros 10R non è semplicemente un robot aspirapolvere evoluto: è uno dei dispositivi di pulizia domestica più completi attualmente disponibili sul mercato, e lo dimostrano le specifiche tecniche che porta in dote.

Il cuore pulsante del sistema è il StarSight Autonomous System 2.0, una tecnologia di navigazione che combina il primo LiDAR 3D ToF a doppio trasmettitore del settore con una telecamera RGB potenziata dall’intelligenza artificiale. Il risultato è una frequenza di campionamento 21 volte superiore ai tradizionali sistemi LDS, capace di rilevare e aggirare fino a 108 tipologie di ostacoli differenti, inclusi oggetti piccoli come calzini, cavi e giocattoli a partire da soli 2 cm di larghezza. Questo livello di precisione millimetrica, unito alla tecnologia VertiBeam per l’aggiramento laterale degli ostacoli, rende Saros 10R praticamente infallibile anche negli ambienti più caotici.

Il design ultra-sottile da 7,98 cm di altezza lo rende il robot Roborock più basso mai prodotto (fino al suo lancio nel 2025), capace di infilarsi sotto divani e mobili bassi con disinvoltura. Il sistema AdaptiLift completa il quadro, permettendo di superare soglie fino a 4 cm e sollevare i panni di lavaggio fino a 22 mm per non bagnare i tappeti.

Sul fronte lavaggio, il Dual Rotating Mop utilizza acqua calda fino a 70°C e si avvale della tecnologia FlexiArm, che estende automaticamente il panno destro verso bordi, angoli e battiscopa per una pulizia senza zone d’ombra. I panni vengono sganciati automaticamente nella base durante le sessioni di sola aspirazione.

La potenza di aspirazione si attesta a 19.000 Pa (HyperForce), mentre la batteria da 6.400 mAh garantisce fino a 180 minuti di autonomia. La Stazione Multifunzionale 4.0 gestisce in totale autonomia svuotamento, lavaggio dei panni a 80°C, asciugatura con tecnologia Zeo-cycle (basata sulla zeolite, a circa 50°C per proteggere i tessuti) e ricarica in soli 2,5 ore.

Le specifiche principali in sintesi:

Altezza: 7,98 cm

7,98 cm Aspirazione: 19.000 Pa HyperForce

19.000 Pa HyperForce Batteria: 6.400 mAh, autonomia fino a 180 min

6.400 mAh, autonomia fino a 180 min Navigazione: StarSight 2.0 (3D ToF + RGB AI)

StarSight 2.0 (3D ToF + RGB AI) Lavaggio: Dual Rotating Mop, acqua calda fino a 70°C

Dual Rotating Mop, acqua calda fino a 70°C Stazione: Multifunctional Dock 4.0 (lavaggio 80°C, Zeo-cycle)

Multifunctional Dock 4.0 (lavaggio 80°C, Zeo-cycle) Connettività: Wi-Fi, Matter, Alexa, Google Home, Siri, Apple Watch, controllo vocale “Hello Rocky”

Wi-Fi, Matter, Alexa, Google Home, Siri, Apple Watch, controllo vocale “Hello Rocky” Sicurezza: Certificazione TÜV Rheinland, ETSI EN 303 645

Da segnalare anche la funzione SmartPlan 2.0, che ottimizza automaticamente le strategie di pulizia tramite AI con un solo tocco sull’app, e il riconoscimento degli animali domestici, con stop automatico per non spaventarli e tracciamento della posizione via app.

Minimo storico: -50% su Amazon, mai così conveniente

Roborock Saros 10R ha un prezzo di listino ufficiale di 1.499,99€, ma oggi su Amazon.it è disponibile a soli 749,99€, con uno sconto del 50% pari a un risparmio netto di 750 euro. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, un’occasione difficile da ignorare per chi è alla ricerca del meglio in assoluto nella categoria robot aspirapolvere.

Il prodotto è disponibile esclusivamente online (Amazon e store ufficiale Roborock), non è reperibile nei negozi fisici tradizionali. Per i clienti Prime è disponibile la consegna express, senza costi aggiuntivi. Non è indicata una scadenza precisa per l’offerta, quindi conviene valutare l’acquisto prima che il prezzo ritorni ai livelli abituali.

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