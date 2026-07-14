Chi cerca un robot aspirapolvere e lavapavimenti davvero completo, con stazione tutto in uno e potenza da 10.000 Pa, sa benissimo che di solito si parla di cifre ben oltre i 500€. Roborock QV 35S Set ha fatto saltare questa regola con uno sconto che sfiora il 50% su Amazon, portando il prezzo a un livello che difficilmente si era visto prima per questo modello. Vale la pena fermarsi qualche minuto su quello che offre.

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Roborock QV 35S: potenza, navigazione e stazione all-in-one

Con 10.000 Pa di potenza di aspirazione, il Roborock QV 35S si colloca tra i modelli più performanti nella sua fascia di prezzo. Rimuove in profondità peli, residui e polvere anche dalle fughe tra le piastrelle e dai tappeti più folti, grazie alla spazzola principale flottante in gomma a spirale combinata con la spazzola laterale asimmetrica ad arco antigroviglio. Le lame in gomma con design a spirale raccolgono i peli su entrambe le estremità, rendendo la pulizia della spazzola stessa molto più semplice rispetto ai modelli tradizionali con spazzole in setola.

Il sistema di lavaggio dispone di panni rotanti a 200 giri al minuto, con una pressione costante sul pavimento per un’efficacia reale. Il panno sollevabile di 10 mm si attiva automaticamente quando il robot transita da una superficie dura a un tappeto, evitando di bagnarlo. Il serbatoio dell’acqua è elettrico e gestibile direttamente dall’app.

La vera differenza rispetto alla concorrenza è la stazione all-in-one, che gestisce in autonomia:

Autolavaggio dei panni dopo ogni sessione

dopo ogni sessione Asciugatura ad aria fredda per prevenire cattivi odori e batteri

per prevenire cattivi odori e batteri Svuotamento automatico del contenitore della polvere

Il serbatoio da 4 litri permette di coprire fino a 300 m² senza interruzioni. La navigazione è affidata al sistema LiDAR PreciSense con scansione a 360°, abbinato alla tecnologia Reactive Tech per il rilevamento degli ostacoli in tempo reale. La mappatura multi-piano supporta fino a 4 piani e il robot è compatibile con Alexa e Google Assistant, oltre che con l’app Roborock per una gestione granulare stanza per stanza.

Quasi 350€ di risparmio: i numeri dell’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Roborock QV 35S Set è fissato a 699,99€. Su Amazon, la promozione attuale porta il prezzo a 349,99€, con un risparmio netto di 350€ e uno sconto del 50%. Si tratta di uno dei valori più bassi mai registrati per questo modello, considerato che le oscillazioni storiche di prezzo raramente erano scese così in basso in modo così netto.

L’offerta è disponibile su Amazon.it con spedizione gestita direttamente dalla piattaforma. La disponibilità può variare rapidamente, specialmente a questi prezzi.

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