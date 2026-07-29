Quasi la metà del prezzo originale: Roborock QV 35A Set tocca oggi su Amazon un livello di prezzo che non si era mai visto prima. Per un robot aspirapolvere lavapavimenti con 8.000 Pa di aspirazione, stazione multifunzione all-in-one e sistema antigroviglio avanzato, si tratta di un’occasione difficile da ignorare. Chi è alla ricerca di un sistema di pulizia completamente automatizzato, capace di gestire peli di animali, tappeti e pavimenti duri senza alcun intervento manuale, troverà qui quello che cercava.

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Roborock QV 35A Set: 8.000 Pa, doppia rotazione e stazione all-in-one per una pulizia senza compromessi

Parliamo di un robot che non lascia nulla al caso. Il cuore del Roborock QV 35A Set è il sistema di aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, una potenza che lo colloca tra i modelli più efficaci della categoria, capace di estrarre polvere fine, briciole e peli di animali anche dai tappeti più spessi. Ma è l’insieme delle tecnologie integrate a fare la differenza.

Il sistema antigroviglio è uno dei punti più interessanti: la spazzola principale flottante in gomma a spirale e la spazzola laterale asimmetrica ad arco lavorano in sinergia per aspirare i peli senza bloccarsi, mentre il meccanismo flottante si adatta al terreno irregolare per una pulizia costante ed efficiente. Chi ha animali domestici in casa apprezzerà subito questa caratteristica.

Per il lavaggio dei pavimenti, il QV 35A monta doppi panni rotanti a 200 giri al minuto, con sollevamento automatico di 10 mm quando incontra un tappeto: niente pavimento bagnato dove non serve. Il processo di pulizia dinamica in 3 fasi garantisce un’azione efficace anche sulle macchie più resistenti.

La navigazione avviene tramite LiDAR, senza telecamere a bordo: un vantaggio concreto per chi tiene alla propria privacy. Il sistema Reactive Tech rileva e aggira gli ostacoli con la luce strutturata, rendendolo affidabile anche in stanze disordinate.

Le specifiche principali in sintesi:

Aspirazione: 8.000 Pa (HyperForce)

8.000 Pa (HyperForce) Spazzole rotanti: 200 giri/min, sollevamento 10 mm

200 giri/min, sollevamento 10 mm Navigazione: LiDAR + Reactive Tech (senza telecamera)

LiDAR + Reactive Tech (senza telecamera) Stazione: svuotamento automatico (sacchetto 2,7 L, ~7 settimane), serbatoio acqua 4 L (copertura ~300 m²), lavaggio e asciugatura panni

svuotamento automatico (sacchetto 2,7 L, ~7 settimane), serbatoio acqua 4 L (copertura ~300 m²), lavaggio e asciugatura panni Rumorosità: 64 dB dichiarati

64 dB dichiarati Controllo: App Roborock, comandi vocali, pulsante fisico

Un piccolo appunto: l’asciugatura dei panni avviene ad aria fredda, non calda come su modelli di fascia ancora superiore. Funziona, ma richiede qualche minuto in più. Inoltre, i sacchetti di ricambio non sono inclusi nella confezione, anche se si trovano facilmente su Amazon a prezzi molto accessibili.

Prezzo ai minimi storici: l’offerta Amazon che vale la pena cogliere adesso

Non giriamo intorno alla questione: questo è il prezzo più basso mai registrato per il Roborock QV 35A Set, e lo sconto che Amazon ha applicato è tutt’altro che ordinario.

Prezzo originale: 599,99€

599,99€ Prezzo scontato: 299,99€

Risparmio: 300€ esatti, corrispondenti al 50% di sconto

300€ esatti, corrispondenti al Disponibilità: su Amazon.it, con spedizione gestita direttamente dalla piattaforma

Un taglio del 50% su un robot di questo livello tecnico non è comune: a questo prezzo si trova raramente un set completo con stazione multifunzione che svuota, ricarica l’acqua, lava e asciuga i panni in modo completamente autonomo. L’offerta è attiva ora, ma difficile prevedere per quanto tempo resterà disponibile a questa cifra.

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