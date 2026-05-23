Trovare un robot aspirapolvere con una stazione di svuotamento e lavaggio automatico a meno di 350€ è un’impresa. Il Roborock QV 35A non solo rende possibile questa impresa, ma lo fa con specifiche tecniche di altissimo livello, solitamente riservate a modelli ben più costosi. Con una potenza di aspirazione di 8000Pa e una stazione All-in-One che si occupa di tutto, dalla pulizia dei panni all’asciugatura, questo dispositivo rappresenta una vera rivoluzione per la pulizia domestica. Oggi, grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, il suo prezzo crolla del 44%, raggiungendo un minimo storico che lo rende un acquisto quasi obbligato.

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Roborock QV 35A: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Il cuore del Roborock QV 35A è la sua incredibile potenza di aspirazione HyperForce da 8000Pa. Questa forza permette di rimuovere con efficacia sporco, polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo lungo, garantendo una pulizia profonda e meticolosa. Ma la vera comodità risiede nella sua stazione All-in-One, un centro di manutenzione che automatizza completamente il processo di pulizia. Le sue funzioni includono:

Svuotamento automatico del contenitore della polvere.

del contenitore della polvere. Autolavaggio del panno con acqua pulita per un lavaggio sempre efficace.

con acqua pulita per un lavaggio sempre efficace. Asciugatura ad aria fredda del panno, che previene la formazione di odori sgradevoli e muffe.

La navigazione è gestita dalla tecnologia Reactive Tech, che consente al robot di rilevare ed evitare con precisione ostacoli come mobili, cavi o giocattoli, ottimizzando il percorso di pulizia in tempo reale. A questo si aggiunge un efficace sistema anti-groviglio a doppia spazzola, ideale per chi ha animali domestici, che riduce al minimo la necessità di interventi manuali. L’autonomia è un altro punto di forza, con una durata fino a 180 minuti con una singola carica, sufficiente per coprire anche le abitazioni più grandi. Il controllo completo del dispositivo è garantito tramite l’app dedicata, che permette di personalizzare le strategie di pulizia, specialmente per i tappeti, e monitorare il lavoro del robot da remoto.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Il Roborock QV 35A è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale, che lo posiziona come uno dei migliori affari del momento nella sua categoria. Il prezzo di listino di 589,99€ viene letteralmente polverizzato, scendendo a soli 329,99€. Si tratta di uno sconto netto del 44%, che si traduce in un risparmio di ben 260€ sul prezzo originale. Questa promozione rappresenta un minimo storico per un prodotto con queste caratteristiche. L’offerta è venduta direttamente da Roborock Official EU e spedita da Amazon, garantendo la massima affidabilità e consegne rapide per gli abbonati Prime. È importante notare che offerte di questa portata tendono a esaurirsi rapidamente, quindi la disponibilità delle scorte potrebbe essere limitata nel tempo. La promozione riguarda la colorazione Nera.

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