Trovare un robot aspirapolvere con una stazione di svuotamento e lavaggio automatico a meno di 350€ è un’impresa. Il Roborock QV 35A non solo rende possibile questa impresa, ma lo fa con specifiche tecniche di altissimo livello, solitamente riservate a modelli ben più costosi. Con una potenza di aspirazione di 8000Pa e una stazione All-in-One che si occupa di tutto, dalla pulizia dei panni all’asciugatura, questo dispositivo rappresenta una vera rivoluzione per la pulizia domestica. Oggi, grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, il suo prezzo crolla del 44%, raggiungendo un minimo storico che lo rende un acquisto quasi obbligato.


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Roborock QV 35A: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Il cuore del Roborock QV 35A è la sua incredibile potenza di aspirazione HyperForce da 8000Pa. Questa forza permette di rimuovere con efficacia sporco, polvere, peli di animali e detriti da qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti a pelo lungo, garantendo una pulizia profonda e meticolosa. Ma la vera comodità risiede nella sua stazione All-in-One, un centro di manutenzione che automatizza completamente il processo di pulizia. Le sue funzioni includono:

  • Svuotamento automatico del contenitore della polvere.
  • Autolavaggio del panno con acqua pulita per un lavaggio sempre efficace.
  • Asciugatura ad aria fredda del panno, che previene la formazione di odori sgradevoli e muffe.

La navigazione è gestita dalla tecnologia Reactive Tech, che consente al robot di rilevare ed evitare con precisione ostacoli come mobili, cavi o giocattoli, ottimizzando il percorso di pulizia in tempo reale. A questo si aggiunge un efficace sistema anti-groviglio a doppia spazzola, ideale per chi ha animali domestici, che riduce al minimo la necessità di interventi manuali. L’autonomia è un altro punto di forza, con una durata fino a 180 minuti con una singola carica, sufficiente per coprire anche le abitazioni più grandi. Il controllo completo del dispositivo è garantito tramite l’app dedicata, che permette di personalizzare le strategie di pulizia, specialmente per i tappeti, e monitorare il lavoro del robot da remoto.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Il Roborock QV 35A è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale, che lo posiziona come uno dei migliori affari del momento nella sua categoria. Il prezzo di listino di 589,99€ viene letteralmente polverizzato, scendendo a soli 329,99€. Si tratta di uno sconto netto del 44%, che si traduce in un risparmio di ben 260€ sul prezzo originale. Questa promozione rappresenta un minimo storico per un prodotto con queste caratteristiche. L’offerta è venduta direttamente da Roborock Official EU e spedita da Amazon, garantendo la massima affidabilità e consegne rapide per gli abbonati Prime. È importante notare che offerte di questa portata tendono a esaurirsi rapidamente, quindi la disponibilità delle scorte potrebbe essere limitata nel tempo. La promozione riguarda la colorazione Nera.

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