Il momento giusto per automatizzare le pulizie di casa è finalmente arrivato. Roborock QV 35A, un robot aspirapolvere e lavapavimenti completo e potente, crolla di prezzo su Amazon con un’offerta che lo porta al suo minimo storico. Stiamo parlando di un dispositivo che unisce una potenza di aspirazione da top di gamma, pari a 8000Pa, a una stazione di svuotamento e pulizia tutto in uno, il tutto con uno sconto superiore al 40%. Un’opportunità davvero rara per chi cerca una soluzione definitiva per la pulizia domestica, capace di gestire polvere, peli di animali e sporco ostinato senza il minimo intervento manuale. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un vero affare al prezzo attuale.

Roborock QV 35A: potenza e intelligenza per una pulizia senza compromessi

Roborock QV 35A si distingue nel mercato per un pacchetto di specifiche tecniche di altissimo livello, progettato per offrire una pulizia profonda e autonoma. Il cuore del sistema è il suo motore con tecnologia HyperForce, capace di generare una potenza di aspirazione di ben 8000Pa. Questo valore lo pone tra i modelli più performanti della sua categoria, garantendo la rimozione efficace di polvere fine, detriti, capelli e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi tappeti a pelo lungo. A coadiuvare l’aspirazione interviene l’innovativa spazzola laterale Zero-tangle Arc, progettata specificamente per evitare fastidiosi grovigli di capelli, un vantaggio non da poco per chi ha animali domestici.

Ma il vero punto di forza del Roborock QV 35A è la sua stazione All-in-One multifunzionale. Questa base non si limita a ricaricare il robot, ma gestisce l’intero processo di manutenzione in modo automatico. Le sue funzioni includono:

Autolavaggio dei panni : I due panni rotanti vengono lavati con acqua pulita per garantire sempre un lavaggio igienico.

: I due panni rotanti vengono lavati con acqua pulita per garantire sempre un lavaggio igienico. Asciugatura ad aria fredda : Al termine del lavaggio, i panni vengono asciugati per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori.

: Al termine del lavaggio, i panni vengono asciugati per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. Svuotamento automatico della polvere : Il contenitore della polvere del robot viene svuotato automaticamente nel sacchetto sigillato della stazione.

: Il contenitore della polvere del robot viene svuotato automaticamente nel sacchetto sigillato della stazione. Riempimento automatico del serbatoio: La stazione riempie il serbatoio dell’acqua del robot, garantendo un’autonomia di lavaggio estesa.

Il sistema di lavaggio si affida a due panni rotanti sollevabili, che esercitano una pressione costante sul pavimento per rimuovere le macchie. La funzione di sollevamento automatico permette al robot di passare sui tappeti senza bagnarli, aspirando e lavando in un’unica sessione. La navigazione è affidata alla tecnologia Reactive Tech Obstacle Avoidance, che utilizza sensori avanzati per mappare l’ambiente, riconoscere ed evitare ostacoli, garantendo una pulizia efficiente e senza interruzioni.

Un’offerta imperdibile su Amazon

L’occasione per portarsi a casa questo concentrato di tecnologia è davvero unica. Il Roborock QV 35A è attualmente disponibile su Amazon, venduto e spedito dal negozio ufficiale del produttore, a un prezzo straordinario. Il prezzo di listino di 589,99€ viene letteralmente polverizzato, scendendo all’incredibile cifra di 349,99€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 240€, che corrisponde a uno sconto del 40% sul prezzo originale. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, soggetta alla disponibilità delle scorte, che posiziona il Roborock QV 35A come una delle migliori scelte in assoluto per rapporto qualità-prezzo nel segmento dei robot con stazione multifunzione. L’offerta è valida per la colorazione bianca e non richiede l’applicazione di alcun coupon, lo sconto è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

