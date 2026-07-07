Da 589,99€ a 299,99€: quasi la metà del prezzo originale per uno dei robot aspirapolvere più completi di Roborock. Roborock QV 35A raramente scende così in basso, e farlo con uno sconto che sfiora il 50% su Amazon trasforma quello che era un acquisto “da valutare” in qualcosa di decisamente più concreto. Aspirazione HyperForce da 8.000 Pa, stazione tutto in uno con autolavaggio e asciugatura, sistema antigroviglio certificato SGS: tutto questo a un prezzo che in precedenza si avvicinava solo alle versioni base della concorrenza. Analizziamo nel dettaglio perché questa offerta merita attenzione.

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Roborock QV 35A: 8.000 Pa, stazione autonoma e antigroviglio certificato al 100%

Roborock QV 35A rappresenta un salto generazionale rispetto al predecessore Qrevo S, a partire dalla potenza di aspirazione: 8.000 Pa con tecnologia HyperForce, contro i 5.500 Pa del modello precedente. Un aumento del 45% che si traduce in prestazioni concrete su tappeti, moquette e angoli dove i peli di animali domestici tendono ad accumularsi.

Il punto di forza che lo distingue davvero dalla concorrenza è il doppio sistema antigroviglio certificato SGS con tasso di aggrovigliamento pari allo 0%: la spazzola laterale asimmetrica e la spazzola principale a spirale in gomma piena lavorano in sinergia per eliminare il problema dei capelli avvolti attorno ai rulli, una delle cause più comuni di manutenzione forzata. Per chi convive con animali domestici, questo è un dettaglio tutt’altro che secondario.

Sul fronte del lavaggio, i doppi panni rotanti a 200 giri al minuto si sollevano automaticamente di 10 mm quando il robot transita sui tappeti, evitando di bagnarli. I 30 livelli di regolazione del flusso d’acqua, gestibili via app, permettono di adattare l’intensità al tipo di pavimento, dal parquet delicato alle piastrelle.

La stazione tutto in uno è probabilmente l’elemento che giustifica da solo il posizionamento di questo prodotto:

Svuotamento automatico della polvere in sacchetti sigillati da 2,7 L (autonomia fino a 7 settimane)

della polvere in sacchetti sigillati da 2,7 L (autonomia fino a 7 settimane) Ricarica acqua con serbatoio da 4 L per una copertura di circa 300 m²

con serbatoio da 4 L per una copertura di circa 300 m² Autolavaggio e asciugatura ad aria fredda dei panni con rotazione periodica per un’asciugatura uniforme

La navigazione è affidata al sistema PreciSense LiDAR a 360°, con mappatura multi-piano fino a 4 livelli e rilevamento ostacoli tramite Reactive Tech. Il robot supera soglie fino a 2 cm e la ricarica è il 30% più veloce rispetto alla generazione precedente. La compatibilità con Amazon Alexa, Google Home e smartwatch completa un ecosistema di controllo già ricco tramite l’App Roborock.

Vale la pena considerare che i sacchetti di ricambio non sono inclusi nella confezione e vanno acquistati separatamente, così come i pezzi di ricambio in generale hanno un costo da tenere in conto nel lungo periodo.

Quasi il 50% di sconto su Amazon: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it, Roborock QV 35A nella colorazione Nero (versione standard con stazione) è disponibile a 299,99€ rispetto al prezzo di listino di 589,99€. Lo sconto applicato è del 49%, con un risparmio di 290€. Il prodotto è venduto da Roborock Official EU e spedito da Amazon, con tutte le garanzie del caso. La disponibilità è da verificare direttamente sulla pagina prodotto, considerando che a questo prezzo la rotazione può essere rapida.

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