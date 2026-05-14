Trovare un robot aspirapolvere che non sia solo potente, ma anche completamente autonomo, è la vera sfida per chi desidera una casa impeccabile senza fatica. Roborock Qrevo S Pro risponde a questa esigenza con una dotazione tecnica di altissimo livello, progettata per gestire ogni aspetto della pulizia, dal lavaggio all’asciugatura, fino alla manutenzione. Oggi, questo gioiello tecnologico diventa ancora più accessibile grazie a un’offerta su Amazon che lo porta a un prezzo davvero interessante, con uno sconto di 100€. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Roborock Qrevo S Pro: potenza e intelligenza per una pulizia autonoma

Roborock Qrevo S Pro si distingue nel mercato per una combinazione di potenza e funzionalità intelligenti che lo rendono un alleato eccezionale per la pulizia domestica. Il cuore del sistema è la sua incredibile potenza di aspirazione da 18.500 Pa, un valore che garantisce una rimozione efficace di polvere, detriti e peli di animali sia dai pavimenti duri che dai tappeti più spessi. Questa caratteristica lo rende ideale per le case con animali domestici, dove la pulizia profonda è una necessità quotidiana.

Tuttavia, il vero punto di forza di questo modello è la sua stazione multifunzione, un hub che automatizza quasi completamente la manutenzione del dispositivo. Questa base non si limita a svuotare il contenitore della polvere e a riempire il serbatoio dell’acqua, ma va ben oltre, offrendo un’esperienza di pulizia hands-free. Le sue funzionalità principali includono:

Autopulizia dei panni con acqua a 75°C : i due panni rotanti vengono lavati con acqua ad alta temperatura per sciogliere lo sporco ostinato e igienizzare le superfici.

: i due panni rotanti vengono lavati con acqua ad alta temperatura per sciogliere lo sporco ostinato e igienizzare le superfici. Asciugatura ad aria calda a 45°C : al termine del lavaggio, un getto d’aria calda asciuga completamente i panni, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

: al termine del lavaggio, un getto d’aria calda asciuga completamente i panni, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori. Svuotamento automatico della polvere : il contenitore della polvere del robot viene svuotato automaticamente nella base, garantendo settimane di autonomia.

: il contenitore della polvere del robot viene svuotato automaticamente nella base, garantendo settimane di autonomia. Riempimento automatico del serbatoio: la stazione ricarica il serbatoio dell’acqua del robot, assicurando che sia sempre pronto per una nuova sessione di lavaggio.

Il sistema di lavaggio è affidato a doppi panni rotanti e sollevabili, che esercitano una pressione costante sul pavimento per rimuovere le macchie. Quando il robot rileva un tappeto, i panni si sollevano automaticamente per evitare di bagnarlo. La navigazione è gestita da un sistema basato su intelligenza artificiale e sensori avanzati, che permette al Roborock Qrevo S Pro di mappare con precisione gli ambienti e di evitare gli ostacoli in modo intelligente.

L’offerta su Amazon: sconto e dettagli

Questa promozione rende Roborock Qrevo S Pro un’opzione ancora più appetibile per chi cerca un top di gamma senza spendere una fortuna. L’offerta è disponibile su Amazon, con il prodotto venduto e spedito da Roborock Official EU, garantendo così originalità e pieno supporto.

I dettagli economici della promozione sono chiari e vantaggiosi:

Prezzo di listino: 589,99€

Prezzo in offerta: 489,99€

Risparmio: 100€ netti

Sconto percentuale: 17%

Si tratta di un’opportunità eccellente per acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia alta a un prezzo decisamente competitivo. L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento delle scorte disponibili, pertanto si consiglia di agire rapidamente per non perdere questa occasione. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo rapidità nella consegna e un servizio clienti affidabile.

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