Roborock ha fatto parlare di sé dal lancio con un robot che pochi pensavano possibile: sottilissimo, potente e con una torretta LiDAR che sparisce dentro la scocca. Qrevo Edge 2 Set era già convincente a prezzo pieno, ma adesso sul prezzo c’è qualcosa che vale davvero la pena guardare da vicino: uno sconto che porta il robot ai suoi minimi storici su Amazon, con un risparmio che raramente si era visto su questo modello. Analizziamo tutto nel dettaglio.

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Roborock Qrevo Edge 2: il robot che si insinua ovunque, con 25.000 Pa e intelligenza da flagship

Il primo elemento che distingue Roborock Qrevo Edge 2 dalla concorrenza è il suo profilo da 7,98 cm di altezza, reso possibile da una soluzione ingegneristica raramente vista in questa categoria: la torretta LiDAR retrattile. Grazie a un sensore dToF che misura lo spazio verticale in tempo reale, il robot ritrae automaticamente il sistema LDS per scivolare sotto divani bassi, letti e cassettiere dove la maggior parte dei robot si ferma. Non è un trucco di marketing: è uno dei rari casi in cui la specifica tecnica corrisponde a un vantaggio reale nell’uso quotidiano.

Sul fronte dell’aspirazione, i 25.000 Pa di tecnologia HyperForce collocano questo modello al livello dei top di gamma più recenti, superando addirittura alcuni flagship dell’anno precedente. Briciole, polvere fine e peli vengono catturati in un singolo passaggio su pavimenti duri e piastrelle.

Per chi convive con animali o ha capelli lunghi in casa, il sistema anti-groviglio DuoDivide risolve uno dei problemi più fastidiosi della categoria: il rullo è diviso a metà con spirali convergenti che indirizzano i capelli verso il vano aspirazione invece di avvolgerli, rendendo la manutenzione praticamente azzerata. La spazzola laterale FlexiArm Arc si estende fino a 2,48 cm da pareti e angoli per una copertura dei bordi pressoché totale.

Il lavaggio è affidato a due panni rotanti con pressione fino a 8 N, che si sollevano automaticamente in presenza di tappeti. La stazione multifunzionale inclusa nel set lava i panni con acqua calda a 80°C e li asciuga a 55°C, un dettaglio che fa davvero la differenza sull’igiene a lungo termine e sull’eliminazione dei cattivi odori.

L’evitamento ostacoli è gestito dal sistema Reactive AI, con videocamera RGB, luce strutturata e LED integrati, capace di riconoscere oltre 280 tipi di oggetti. Degne di nota anche le funzioni pet avanzate: il robot si ferma in presenza di cuccioli, scatta foto degli animali durante le sessioni di pulizia e consente videochiamate bidirezionali in tempo reale. La connettività passa per WiFi 2,4 GHz con supporto al protocollo Matter per l’integrazione smart home.

Riepilogo delle specifiche principali:

Altezza: 7,98 cm con torretta LiDAR retrattile

7,98 cm con torretta LiDAR retrattile Aspirazione: 25.000 Pa HyperForce

25.000 Pa HyperForce Anti-groviglio: DuoDivide (certificato SGS e TÜV)

DuoDivide (certificato SGS e TÜV) Pulizia bordi: FlexiArm Arc, fino a 2,48 cm da pareti

FlexiArm Arc, fino a 2,48 cm da pareti Lavaggio panni: 2 mop rotanti, pressione 8 N

2 mop rotanti, pressione 8 N Lavaggio stazione: acqua calda a 80°C, asciugatura a 55°C

acqua calda a 80°C, asciugatura a 55°C Riconoscimento oggetti: oltre 280 tipologie

oltre 280 tipologie Rumorosità: 55 dB in modalità silenziosa

55 dB in modalità silenziosa Rating Amazon: 4,4/5 su 655 recensioni

Minimo storico su Amazon: ecco quanto si risparmia sul Set nero

Su Amazon.it, Roborock Qrevo Edge 2 Set nella colorazione Nero scende a 599,99€ rispetto al prezzo di listino di 899,99€, con uno sconto del 33% che corrisponde a un risparmio reale di 300€. Stando allo storico prezzi, si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’occasione che non si era ancora presentata dall’uscita a maggio 2026.

L’offerta include il robot, la stazione multifunzionale completa, i mop, la rampa di accesso, il cavo di alimentazione e la documentazione. Non è richiesto nessun coupon aggiuntivo: il prezzo è già applicato direttamente in pagina.

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